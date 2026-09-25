Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el miércoles 30 de septiembre 2026

El dólar mayorista tendrá el miércoles 30 de septiembre de 2026 un valor máximo de $1.919,40, correspondiente al límite superior de la banda cambiaria vigente. El dato establece el techo para esa jornada, aunque no implica que la cotización efectivamente vaya a alcanzar ese nivel.

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El límite superior se actualiza diariamente y continuará avanzando durante las últimas ruedas de septiembre. De acuerdo con los valores previstos, pasará de $1.912,76 el viernes 25 a $1.919,40 el miércoles 30.

De esta manera, el mercado ya conoce cuál será el techo cambiario para el último día del mes, en un contexto en el que los operadores siguen de cerca la evolución del dólar y los vencimientos financieros.

Valor del dólar según el BCRA

Cuál es el precio máximo del dólar el miércoles 30 de septiembre

Según los valores correspondientes al límite superior de la banda cambiaria, el recorrido para las últimas jornadas de septiembre será:

Viernes 25 de septiembre: $1.912,76.

$1.912,76. Lunes 28 de septiembre: $1.916,74.

$1.916,74. Martes 29 de septiembre: $1.918,07.

$1.918,07. Miércoles 30 de septiembre: $1.919,40.

Entre el viernes 25 y el miércoles 30, por lo tanto, el techo de la banda aumentará $6,64. En tanto, entre el martes 29 y el miércoles 30, el límite superior avanzará $1,33.

El valor de $1.919,40 no constituye una proyección sobre la cotización que tendrá el dólar el 30 de septiembre, sino que corresponde al techo establecido por el esquema de bandas cambiarias para esa fecha.

Por lo tanto, el dólar mayorista puede cotizar por debajo de ese nivel durante toda la rueda. El dato determina hasta dónde puede avanzar dentro de los límites previstos por el régimen vigente.

Qué valor puede alcanzar el dólar

Cómo comprar el dólar más barato a través del Banco Nación

Las personas que tengan una cuenta habilitada en dólares en el Banco Nación y se encuentren en condiciones de operar pueden realizar la compra a través de los canales digitales de la entidad.

Para hacerlo, deben ingresar al home banking o a la aplicación del banco y dirigirse a la sección destinada a la compra y venta de moneda extranjera. Allí deberán seleccionar la cuenta en pesos que utilizarán para la operación, ingresar el monto que quieren convertir y confirmar la transacción. Una vez concretada la compra, los pesos se debitan de la cuenta en moneda local y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en dólares del mismo titular.

El tipo de cambio utilizado será el vigente en Banco Nación al momento de confirmar la operación. Por ese motivo, es importante revisar la cotización antes de efectuar la compra.