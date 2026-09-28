Crisis financiera: sube el riesgo país, caen las acciones y el dólar vuelve a dispararse

La crisis financiera y económica que exhiben los activos argentinos volvió a profundizarse este lunes, con una nueva suba del riesgo país, caídas generalizadas en las acciones y los bonos soberanos y una nueva presión sobre las cotizaciones del dólar. El riesgo país elaborado por JP Morgan se ubicó en 641 puntos básicos, con una suba de 5,3 por ciento, mientras que el dólar blue llegó a $1.565 para la venta, el oficial se ubicó en $1.550 y el contado con liquidación alcanzó los $1.625,80.

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El desplome que se viene observando durante septiembre y que llevó al riesgo país desde niveles cercanos a los 500 puntos a superar los 600 en las últimas ruedas se mantiene este lunes. El viernes, el indicador había cerrado en torno de los 609 puntos, luego de haber llegado durante la jornada hasta la zona de los 628 puntos. El movimiento se produjo mientras los bonos argentinos perdían valor y las acciones locales y los ADR negociados en Wall Street acumulaban nuevas bajas.

En el mercado cambiario, según las cotizaciones suministradas para esta jornada, el dólar blue se negocia a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una suba de 0,32 por ciento. El dólar oficial se ubica en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, con un incremento de 0,33 por ciento, mientras que otra referencia del mercado cambiario registra valores de $1.552,80 para la compra y $1.554,10 para la venta, con una variación de 0,55 por ciento.

El contado con liquidación se ubica en $1.625,10 para la compra y $1.625,80 para la venta, con una suba de 0,61 por ciento. De esta manera, la cotización financiera continúa por encima del tipo de cambio oficial, una diferencia que vuelve a colocar en el centro de la discusión la demanda de cobertura en moneda extranjera y el funcionamiento del esquema cambiario implementado por el Gobierno.

Riesgo país en alza y bonos bajo presión

La evolución del riesgo país constituye uno de los principales indicadores de la tensión financiera que atraviesa el Gobierno de Javier Milei. El índice de JP Morgan mide el diferencial de rendimiento que los inversores exigen a los títulos argentinos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando el indicador aumenta, también se encarece el costo potencial de financiamiento externo para el Estado y para las empresas argentinas.

Este lunes opera en 641 puntos básicos y una suba de 5,3 por ciento, luego de varias jornadas consecutivas de deterioro. El 25 de septiembre, el indicador había alcanzado los 628 puntos durante la rueda y luego moderó parcialmente el incremento para cerrar en 609 unidades. Según los datos publicados por la Bolsa porteñe, el riesgo país acumulaba entonces una suba de más de 100 puntos durante septiembre respecto del cierre de agosto.

La caída de los títulos públicos vuelve a ser uno de los factores que explican la presión sobre el indicador. Entre los bonos informados para esta rueda, el AE38 pierde 2,52 por ciento, el AE38C retrocede 3,01 por ciento y el AE38D cae 2,69 por ciento. El AL35 baja 2,27 por ciento, mientras que su versión en dólares desciende 2,87 por ciento. El AL41 pierde 2,27 por ciento, el AN29 retrocede 2,57 por ciento y el AL29 cae 1,05 por ciento.

También registran bajas los distintos tramos del AL30, con una caída de 0,91 por ciento en la especie en pesos, de 1,23 por ciento en la especie C y de 0,90 por ciento en la especie D. El comportamiento general muestra que la presión no está concentrada en un único título, sino que alcanza a buena parte de la deuda soberana que utiliza el mercado para evaluar el riesgo argentino.

Mayoría de empresas en rojo

Entre las cotizaciones de acciones líderes predominan las bajas, particularmente entre bancos y empresas de servicios públicos, dos sectores que concentran buena parte de la atención de los inversores sobre los activos argentinos.

Banco BBVA Argentina (BBAR) cae 3,15 por ciento, mientras que Banco Macro (BMA) pierde 1,98 por ciento. Grupo Galicia (GGAL) retrocede 2,78 por ciento y Supervielle (SUPV) baja 2,40 por ciento. El comportamiento de los bancos resulta relevante porque se trata de algunas de las compañías argentinas con mayor presencia en los mercados internacionales.

En el resto del panel, Aluar (ALUA) baja 1,65 por ciento, Edenor (EDN) retrocede 1,49 por ciento, Metrogas (METR) pierde 1,89 por ciento y Telecom Argentina (TECO2) cae 2,12 por ciento. También operan en negativo Transportadora de Gas del Norte (TGN04), con una caída de 3,08 por ciento, y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), con una baja de 1,27 por ciento.

Entre las excepciones aparecen Central Puerto (CEPU), que avanza 0,98 por ciento; Loma Negra (LOMA), que sube 0,33 por ciento; Transener (TRAN), que gana 3,38 por ciento; y YPF, que registra un incremento de 0,41 por ciento.