El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron

El Banco Central compró este martes divisas por 70 millones de dólares, el mayor nivel en el mes. Sin embargo, las reservas internacionales cayeron a 47.482 millones de dólares, al perforar el piso de U$S 47.500 millones.

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El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en un mes, aunque septiembre cerraría con el menor nivel de adquisiciones en lo que va de 2026. Desde el ente rector de la economía señalaron a El Destape que la caída se produjo por "pagos a organismos" y "movimientos de fin de mes" que se volverán a equilibrar cuando arranque octubre.

La autoridad monetaria adquirió este martes U$S 70 millones, el monto más elevado desde el 28 de agosto, cuando sumó U$S 82 millones.

Se aminora el ritmo de compras del Banco Central

El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, lo que la ubica por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto. Todo indica que terminaría septiembre con el nivel más bajo de compras del año.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el Central incorporó U$S 14.408 millones al stock de reservas internacionales. La cifra ya excede la meta anual de U$S 10.000 millones y deja abierta la posibilidad de que las adquisiciones alcancen los 20.000 millones de dólares.

El ritmo de intervención se moderó en agosto. Durante ese mes, la autoridad monetaria compró U$S 768 millones, el registro mensual más bajo de 2026.

El monto contrastó con los U$S 2.162 millones de julio, los U$S 1.418 millones de junio, los U$S 2.596 millones de mayo, los U$S 2.769 millones de abril, los U$S 1.671 millones de marzo, los U$S 1.557 millones de febrero y los USD 1.158 millones de enero. El ritmo de acumulación mensual muestra un freno marcado frente a mayo y junio.

La desaceleración respondió a la caída del superávit comercial

Las exportaciones registraron menores liquidaciones y, además, los bancos privados aportaron menos divisas. De hecho, la demanda de dólares para atesoramiento se mantuvo en niveles elevados cerca de U$S 1.800 millones.

Los bancos ofrecieron menos dólares en agosto: las entidades vendieron U$S 225 millones, contra U$S 783 millones en julio y U$S 946 millones en junio. A eso se sumó que la formación de activos externos apenas cedió, de U$S 1.900 millones a U$S 1.800 millones, pese a que ya no incidía el pago del aguinaldo.

El BCRA sostiene que no buscará acelerar las compras si no aparecen excedentes genuinos de oferta y descarta intervenciones destinadas a modificar la cotización.