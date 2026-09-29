En medio de la tensión interna, se vuelve a reunir la mesa política

A solo unas horas de su regreso de Nueva York, Javier Milei volverá a subirse al avión presidencial. En esta ocasión el destino será Francia, más precisamente París, donde se llevará a cabo la Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El líder de La Libertad Avanza viajará acompañado por 12 gobernadores, una buena parte de su gabinete y empresarios. Durante su estadía en "la ciudad de las luces", Milei tendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron, presidente francés, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Paralelamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel estará en Madrid entre el 1 y 2 del mes venidero. En tanto, este martes habrá mesa política. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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