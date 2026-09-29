La historia de "La Cuartetera", la mítica yegua de Adolfo Cambiaso clonada gracias al actual director del CONICET.

A sus 51 años, Adolfo Cambiaso continúa su extensa y laureada carrera en el polo, disciplina en la que es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. El nacido en Cañuelas, quien recientemente fue nombrado embajador nacional del deporte por el gobierno de Javier Milei, logró sus mayores éxitos montado en "La Cuartetera", una yegua que lo acompañó durante más de una década y con la que ganó en siete ocasiones el Abierto de Palermo, la máxima competición a nivel nacional.

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"La Cuartetera" no sólo fue el mejor ejemplar con el que compitió Cambiaso ("la mejor de toda la historia, lo máximo a lo que me he subido", declaró en una entrevista), sino que también fue parte de un hito fundamental en la clonación animal en Argentina. Después de asesorarse en Estados Unidos, el polista fue uno de los artífices de clonar por primera vez a un equino en el país: parte del equipo que participó de este proceso fue Daniel Salamone, actual director del CONICET, quien se especializó en la materia de clonación durante su trayectoria profesional. Fue quien le dio pie al polista para desarrollar la clonación de su yegua tras conocer esos avances.

La historia de la clonación de "La Cuartetera", la mítica yegua del polista Adolfo Cambiaso

La Cuartetera, propiedad de Adolfo Cambiaso, murió a los 22 años en el campo del polista y dejó como legado más de veinte clones, de los cuales aproximadamente la mitad son utilizados actualmente por el propio jugador.

En 2010, el primer clon producido con éxito a partir de una yegua argentina de polo fue subastado por 800.000 dólares, en un hecho que marcó un precedente para este deporte. Trece años después, en 2023, murió aquella yegua que había hecho historia: Dolfina Cuartetera, considerada la mejor yegua de polo de todos los tiempos.

La despedida que Cambiaso y su familia le dedicaron a través de las redes sociales tuvo una enorme repercusión y fue replicada por distintos medios. A lo largo de su carrera, el polista llegó a utilizar hasta siete clones de Cuartetera en un mismo partido, una muestra del lugar que ocuparon dentro de su equipo. En los partidos, además, los clones no llevan nombres propios: se los identifica mediante números, como clon 06 o clon 08, como una extensión de la mítica yegua que marcó la carrera de Cambiaso.

El relato de Cambiaso acerca de cómo surgió la clonación de "La Cuartetera"

"Yo me largué en 2010 a clonar, y fue una locura total. Se me estaba por morir un caballo que era muy importante sentimentalmente para mí y empecé a guardarme células", rememoró el polista. Para graficar el valor genético, utilizó una comparación con varias figuras argentinas del fútbol, reconocidas a nivel mundial: "Messi, Kun, Maradona... Es como tener un pedacito de cada uno".

Tras asesorarse en Estados Unidos y capacitar a veterinarios locales, trajo el procedimiento al país. La mayor sorpresa de la entrevista llegó cuando reveló que replicó 80 veces a "La Cuartetera", su yegua estrella.

Al indagar sobre la denominación de los ejemplares, Cambiaso realizó una particular observación. "A mí me hacían entrevistas y me decían '¿por qué no les pones nombre?'. Y yo digo 'pero está mal cambiarle el nombre, si es ella'", argumentó.

Finalmente, Cambiaso aseguró que el comportamiento de las copias resulta idéntico a la original, aun criándose en entornos distintos: "Es el ADN lo fuerte. Hice todo tipo de pruebas con distintos domadores, distinta historia y se comportan parecido". "Imaginate poder clonar a Messi", concluyó.