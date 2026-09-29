El gobierno de Javier Milei designó a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

El gobierno de Javier Milei designó a Adolfo Cambiaso como nuevo embajador internacional del deporte. A través de una disposición oficial, le otorgaron de manera protocolar dicha categoría extraordinaria al histórico jugador de polo. Esta medida busca aprovechar su impacto, su prestigio y trayectoria para impulsar la presencia de nuestro país en el exterior, promover el turismo y potenciar el comercio internacional vinculado a la industria deportiva.

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Con estos objetivos, el polista fue el elegido para cumplir con una agenda en la que presenciará eventos, torneos y foros internacionales de acuerdo a la decisión de la gestión nacional de ultraderecha de la mano de La Libertad Avanza.

Los detalles de la designación de Adolfo Cambiaso como Embajador del deporte argentino

La función que cumpla el histórico referente y fundador de La Dolfina es ad honorem, lo cual garantiza que no haya ningún tipo de gasto ni partida extraordinaria para el tesoro del Estado. A su vez, aclararon que esta incorporación no incluye que Cambiasso se una al cuerpo permanente de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación. Su participación sólo estará limitada a la representación institucional y a la promoción de intereses argentinos en el ámbito internacional. De esta manera, luego de una reunión a la que asistió con su esposa María Vázquez en Casa Rosada junto a Karina Milei y Luis Caputo, Cambiaso actuará en calidad de embajador deportivo sin vinculación ni dependencia ni percepción de haberes.

El polista articulará sus intervenciones directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El organismo encargado de definir las pautas estratégicas, supervisar la agenda institucional y coordinar las actividades con las embajadas y consulados argentinos distribuidos en el mundo será la Cancillería que tiene como autoridad a Pablo Quirno. Entre sus principales funciones estará el impulso al turismo internacional proyectando la imagen del país en eventos con el fin de atraer tanto visitantes como inversiones extranjeras como también difundir los valores del deporte de nuestro país actuando como un nexo para mostras la tradición y excelencia del mismo en el exterior.

Una trayectoria consagrada con proyección global

Adolfo Cambiaso es considerado por especialistas y medios internacionales como el mejor jugador de polo de todos los tiempos. A lo largo de su carrera ha cosechado decenas de títulos en la Triple Corona argentina -destacándose sus múltiples conquistas en el Campeonato Argentino Abierto de Polo en Palermo- y ha liderado proyectos emblemáticos que transformaron la disciplina, como la introducción de la tecnología de clonación en la crianza de equinos de alto rendimiento.

El nombramiento como embajador deportivo llega en un momento de amplia visibilidad institucional para el polista, coincidiendo con otras distinciones recibidas a nivel local, como la declaración de Ciudadano Ilustre otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Con esta medida, el Ejecutivo busca transformar el reconocimiento internacional de una de las máximas figuras del deporte argentino en una herramienta de diplomacia pública, orientada a consolidar el posicionamiento del país en el plano internacional sin comprometer recursos del erario público.