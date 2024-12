Papelón en ESPN cuando Javier Milei se puso una camiseta de polo: "Este tipo"

Vergonzoso momento en vivo en ESPN por Javier Milei.

Una vez más, ESPN hizo un papelón en plena transmisión en la televisión argentina. El canal perteneciente a Disney emitió la final del Abierto Argentino de Polo 2024, en la que La Natividad derrotó por 13-11 a La Dolfina y se coronó campeón en el Campo Argentino de Polo ubicado en Palermo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Allí, de manera inesperada, estuvo presente nada menos que Javier Milei, el presidente de la Nación.

Desde el palco de la cancha 1 del mencionado lugar, el líder de La Libertad Avanza siguió atentamente las acciones acompañado por su hermana y asesora Karina Milei. Más allá de que el economista de 54 años "hinchó" por el conjunto de Adolfo Cambiaso, que fue derrotado, el instante más vergonzoso ocurrió una vez consumado el resultado de la definición por el título en el emblemático territorio porteño.

Vergonzoso: en ESPN festejaron porque Milei se puso la camiseta de La Dolfina

Después de la final, en un escenario montado en los alrededores del terreno de juego, el Presidente de la Nación participó de un momento insólito: se quitó el bucito negro que vestía hasta ese entonces para calzarse la remera del equipo de Cambiaso, el mejor jugador del mundo en la historia del polo. Las palabras que causaron un profundo rechazo en las redes sociales las protagonizó el periodista Martín Garrahan, especializado en esta actividad.

"No me digas que Milei se va a poner la (camiseta) de La Dolfina... ¡No! ¡Ay, pobre! ¡Toda chivada, mirá!", se sorprendió al aire junto a sus compañeros y colegas en la conducción. "¡Nah, este flaco es crack, este flaco es crack! Sorry, orgulloso de que este tipo sea nuestro Presidente. Orgulloso, feliz, de que Javier Milei sea nuestro Presidente", insistió Garrahan. "Aparte, el sponsor de la camiseta también feliz, ¿no? Imaginate...", completaron el bochorno. Sin demasiadas ocupaciones por lo visto, el jefe de Estado participó de la previa y del post partido, cuando les entregó el trofeo a los campeones y demostró su admiración hacia ambos finalistas.

El abrazo de Milei con Adolfo Cambiaso, astro del polo mundial.

ESPN, socio de Sergio "Kun" Agüero en la Copa Potrero 2024

El fútbol argentino sumó un nuevo torneo que promete revolucionar el ambiente deportivo barrial. La Copa Potrero, una iniciativa del "Kun" Agüero, busca recuperar la esencia del fútbol "de potrero", combinándola con la organización profesional y la exposición mediática que brindan ESPN y Disney+. Se trata de una propuesta innovadora que busca dar visibilidad al talento del fútbol barrial argentino. El certamen se disputó bajo el formato de fútbol 7, una modalidad que mantiene la esencia del potrero pero con las reglas adaptadas al espectáculo televisivo.

La competencia reúne a 40 equipos de diferentes barrios del país, incluyendo la participación de figuras destacadas como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Carlos Tevez. El torneo se desarrolló del 15 al 24 de noviembre con una importante cobertura televisiva y premios que superaron los 200.000 dólares. Los encuentros se desarrollaron en dos tiempos de 20 minutos cada uno, con la particularidad de permitir cambios ilimitados durante el partido. Una de las reglas más llamativas establece que la línea del offside se ubicará donde termina el círculo central, lo que promete generar partidos más dinámicos y con mayores situaciones de gol.

La competencia se estructuró en 8 grupos de 5 equipos cada uno. En caso de empate durante la fase de grupos, los partidos se definieron mediante una tanda de tres penales, con la particularidad de que cada equipo designó a un único pateador. El ganador de la definición sumó tres puntos, mientras que el perdedor obtuvo uno. Las sedes elegidas para el torneo reflejaron la magnitud del evento. La fase de grupos, octavos y cuartos de final se disputaron en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui. Por su parte, las instancias decisivas, semifinales y final tuvieron lugar en el Estadio Municipal Carlos Barraza de Pilar.

Cada equipo participante pudo inscribir entre 14 y 20 jugadores mayores de 18 años, además de haber contado obligatoriamente con un entrenador. La organización designó a Francisco "Pancho" Lamolina como coordinador de arbitraje, garantizando la seriedad y profesionalismo de la competencia. Muchos jugadores y exfutbolistas estuvieron presentes en el torneo, como por ejemplo Paredes, Otamendi y Ricardo Centurión.