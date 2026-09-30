El sector clave que aprueba a Milei de cara a las elecciones 2027

Una encuesta afirmó que más de la mitad de los argentinos reprueba la gestión del Javier Milei. También prosigue el rechazo de las mujeres. Sin embargo, el sondeo reveló cuál es el sector etareo que tienen el mayor correlato con la aprobación general del Presidente.

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Un estudio de opinión pública realizado por la consultora La Sastrería sostuvo que el rechazo a la gestión Presidente se encuentra en un 56%, mientras que la aprobación se encuentra en el órden del 41,6%. Si bien la medición revela que de la mitad de los argentinos rechaza al Presidente, la valoración negativa del Gobierno se encontraba en agosto en un 63,3%, mientras que la positiva se encontraba en un 34,8%.

Como marcó la tendencia desde su aparición en la política, las mujeres tienen mayor rechazo al Presidente, que escala a un 59,9%. En el caso de los hombres, la aprobación sube a un 43,6%

Por otra parte, la aprobación del gobierno de los votantes de Milei en 2023 se mantiene en 77,2%, mientras que en el caso de los que eligieron a la ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich está en 72,1%. El muestreo deja ver que durante la explosión del caso del ex jefe de gabinete Manuel Adorni, el sector que reporta a la hoy jefa de bloque del oficialismo en el Senado se resintió, al punto de caer al 50% en mayo.

Cuál es el sector clave que aprueba a Milei

La encuesta de La Sastrería reveló cuál es el sector clave que aprueba al Presidente, las personas mayores de 50 años son los que tienen el mayor correlato con la aprobación general de Milei. La aprobación de los adultos de ese rango etario se ubica en el 36,5%, mientras que el nivel general está en el 41,6%.

De todos modos, los más jóvenes, de entre 16 y 18 a 29 años, son el grupo más desencantado con Milei, con un rechazo del 53,8%. En el medio se encuentran el grupo etario de los de entre 30 y 49 años, que tiene una desaprobación de 46,2%.