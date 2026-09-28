Piden abrir las cuentas cripto de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se investigue si los fondos utilizados por Manuel Adorni en Bitcoin para justificar su crecimiento patrimonial son verdaderos. Se trata de una de las medida de prueba que solicitó en la causa que investiga al ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

{{{htmlAmp}}}

Adorni había informado la "presunta existencia de ocho (8) direcciones de bitcoin mediante las cuales el imputado habría operado en forma previa al ejercicio de la función pública —entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018—, y que, a partir de la liquidación de aquellas tenencias, habría obtenido la suma de USD 591.544,61". El ex vocero además entregó un informe técnico y en un sobre las contraseñas de las cuentas para que sean abiertas solo por pedido judicial. Ahora el fiscal pide abrir las cuentas.

"A los fines de constatar la explicación brindada por el imputado al punto 1) del requerimiento de justificación patrimonial, convóquese al Dr. Ledesma para que asista, acompañado del perito de parte, a la sede de esta Fiscalía, muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración —como ser Sparrow o Electrum—y consigne en la función “Sign” o “Verify Message”, en cada una de estas direcciones de bitcoin", solicitó el fiscal en la resolución a la que tuvo acceso El Destape.

"Mediante la intervención de personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, se llevará a cabo una verificación criptográfica mediante una herramienta compatible donde se cargarán las direcciones correspondientes, el mensaje proporcionado y la firma obtenida por la defensa a partir del procedimiento anterior, dejándose debida constancia del resultado obtenido para cada una de las ocho (8) direcciones de bitcoin", solicitó.

La mira puesta en el patrimonio

Luego de que el exfuncionario de Javier Milei entregó la documentación solicitada para responder a las 20 dudas que surgieron de la investigación, el fiscal busca reconstruir su situación patrimonial. “Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, dice el escrito.

De esta forma, pidió que se investigue cómo creció el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa “desde el inicio de su vida económica activa” cuando alcanzaron la mayoría de edad.