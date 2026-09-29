El mercado insiste en que el problema es la economía real y castiga a las acciones

Los primeros datos que estiman la evolución de la economía real reflejan que en septiembre se mantuvo el piso de la actividad vinculada al mercado interno con una caída de la recaudación del IVA de alrededor de 5% y una inflación que otra vez comenzará con 2%, manteniendo el contexto recesivo que está provocando la salida de capitales, que este martes castigó en especial el valor de las acciones.

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Los bonos de la deuda pública se tomaron un respiro, con el Riesgo País todavía arriba de los 600 puntos, favorecidos por la suba de los rendimientos de los Treasuries, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que volvieron a moverse al alza durante buena parte de la rueda, aunque la especie a 10 años terminó moderando la suba a una tasa de 5,24%.

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La estimación de recaudación para septiembre anticipa una caída real de los ingresos por IVA DGI, que refleja el nivel de actividad interna, especialmente del consumo, de 5% considerando una inflación de 2% según la estimación de la consultora EcoGo, que mantiene en 33,1% la variación acumulada para los últimos 12 meses.

En el mercado oficial de cambios la menor presión de los bancos, que no pueden recomponer ni hoy ni mañana su posición en dólares, y un incremento de la oferta más operaciones de pases a uno y dos días permitieron al Banco Central revertir la tendencia alcista de las últimas cinco ruedas y forzar una baja del precio de referencia 1.523,96 pesos.

El BCRA compró en el mercado 70 millones de dólares, la misma cifra de las dos operaciones de pases a uno y dos días. La suba de la tasa de interés al rango de 24% para operaciones de caución a un día, tomada como referencia de política monetaria, fue la contracara de la estabilidad del dólar.

El Merval cerró la jornada con una caída de 0,6% en pesos y neutra en dólares compensada por el ajuste en el tipo de cambio, mientras los ADR de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con mayoría de bajas del orden del 2% para las vinculadas al mercado interno.

En el mercado financiero, el dólar MEP cerró en 1.549,4 pesos y la versión CCL bajó a 1.622,9 pesos por lo que la comisión para girar las divisas a cuentas del exterior se mantuvo en máximo y cerró en 4,7% como manifestación de la presión de los capitales que se retiran del país.

La salida de capitales se expresa en el volumen que alcanza las operaciones de CCL, que se dispararon la semana pasada después de la reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con inversores organizada por el JP Morgan y de la entrevista que otorgó el presidente Javier Milei a la agencia Bloomberg, que no lograron convencer a los representantes de los fondos de inversión y banca internacional.

La secuencia a partir de que trascendió el martes el contenido de la reunión de Caputo fue de 180 millones de dólares ese día, 199 millones el siguiente, subió a 272 millones el día de la entrevista de Milei y cerró la semana con el máximo de 289 millones cuando comenzaron a difundirse en Argentina análisis detallados de la entrevista.

Este lunes las operaciones con dólares financieros alcanzaron el récord de 424 millones en el MEP y 316 millones en el CCL para totalizar 740 millones de dólares, el monto más alto del año. Este martes hubo negocios con el dólar por 314 millones en el MEP y 241 millones en el CCL para totalizar 556 millones operados.