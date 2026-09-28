En dos semanas, Milei vuelve a Washington para ir a una gala organizada por una escuela de educación financiera

A pocos días de haber vuelto de Estados Unidos, se conoció que Javier Milei volverá a ese país para ser parte de una noche gala organizada por una plataforma de educación financiera. Lo anunció Javier Negré en sus redes sociales y, en principio, se presume que habrá empresarios y figuras políticas cercanos a las ideas del mandatario argentino. El encuentro será en Washington el próximo 14 de octubre.

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El encuentro será coorganizado por Latino Wall Street (una plataforma de educación financiera en español con sede en Estados Unidos) y la Derecha Diario le dará difusión. El anuncio fue realizado por Negré, dueño de La Derecha Diario, quien reveló que estará junto a Javier Milei. Si bien el flyer de presentación muestra a la Casa Blanca, lo cierto es que se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium, que tiene capacidad para 700 personas. Según la presentación, habrá varias personas invitadas como Brando Beach, Mayra Flores, ex miembro de la cámara de representantes, Eduardo Bolsonaro, quien tendrá presentación una semana después de las elecciones en Brasil, y Nelson Albino. Más allá de estos nombres, no se conocen empresarios con acciones en grandes empresas o, incluso, políticos de prestigio.

Milei se reunió con su "amigo" Netanyahu en Estados Unidos

El presidente Javier Milei tuvo una gira por Estados Unidos la semana pasada en Estados Unidos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras su intervención en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Los dos se cruzaron elogios y el argentino destacó: "Para mi, es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los líderes más grandes de toda la historia del mundo".

Según informó el Gobierno Nacional, en la reunión bilateral -la última actividad del viaje oficial de Milei a Nueva York- se discutió el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, un tema que Milei decidió asumir con sorpresiva intensidad recién en las últimas semanas.