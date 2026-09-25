Diputados comenzará a debatir el proyecto de la reciente malvinización de Milei

El proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", en el marco de la reciente malvinización del presidente Javier Milei, tiene fecha de comienzo para su tratamiento en las comisiones de Diputados. Este proyecto cuenta con rechazo de parte de la oposición, que denunció que habilita la "persecución a opositores" y carece de control parlamentario.

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Según pudo recabar El Destape, el 30 de septiembre se reunirá el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto a las 12 horas para la primera reunión informativa. Desde el entorno de una fuente que ocupa una banca de La Libertad Avanza (LLA), todavía no hay precisiones sobre quién vendrá del Ejecutivo a exponer el proyecto.

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¿Cuándo se debate en Diputados la ley de Defensa de la Soberanía Nacional?

El proyecto caerá en dos comisiones presididas por LLA: Legislación Penal está en manos de Laura Rodríguez Machado y Relaciones Exteriores y Culto en control de Juliana Santillán. Ya fue público el acompañamiento que adelantó el bloque del PRO. Sin embargo, señalaron del oficialismo, no hay poroteo del proyecto.

En el marco de la reciente malvinización de Milei, el Presidente subió la retórica contra Reino Unido en el reclamo de la soberanía por las Malvinas, subiendo las sanciones a la exploración en las islas y envió este proyecto al Congreso. La avanzada del presidente coincide con la presión de su admirado Donald Trump al Reino Unido, que la semana pasada se vio las caras con el primer ministro, Andy Burnham.

"Un proyecto abrumador": las advertencias de la oposición sobre el control parlamentario y la persecución

La oposición en la Cámara baja comenzó a hacer públicas sus críticas al proyecto, del que denunciaron que habilita la "persecución a opositores", carece de control parlamentario y al que caracterizaron como un "caballo de Troya". Voces que estaban al tanto del contenido del proyecto especulaban con algún diálogo entre la oposición para coordinar un rechazo al texto."Está todo por verse", afirmó una voz del peronismo ante la consulta de este medio.

El diputado nacional de Unión por la Patria Santiago Cafiero había afirmado la semana pasada a El Destape que "es demencial meter en un mismo proyecto", por un lado, "todo el régimen y las sanciones vinculadas a las actividades en Malvinas, derogando prácticamente todo el marco existente; y, por otro, plantear al mismo tiempo una reforma radical del sistema de Defensa y Seguridad, sumándole además modificaciones penales y otros cambios de fondo".

"Da la impresión de que la intención es mezclar temas, sobreactuar la urgencia y generar un proyecto deliberadamente abrumador para terminar forzando una aprobación exprés", sintetizó el ex canciller ante la consulta de este medio, para concluir que "tal como está redactado, por la cantidad y diversidad de materias que abarca, los giros deberían involucrar no menos de nueve comisiones, probablemente más"

Derogaciones, el nuevo Consejo de Seguridad y las conductas sancionadas: qué dice el proyecto de Malvinas de Milei

El proyecto deroga la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, que limitaba las sanciones a la actividad hidrocarburífera. El nuevo esquema amplía el universo de conductas punibles a todas las formas de aprovechamiento de recursos naturales, renovables y no renovables, en el área bajo disputa.

Nuevas facultades e inteligencia: la estructura del órgano creado por la Casa Rosada

Luego, en el título II del proyecto de la Casa Rosada, se crea un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, el Canciller, los ministros de Defensa y Economía, el Secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

Por otra parte, en el título IV se establecen una serie de "conductas prohibidas", en las que se sanciona "todo acto, actividad, decisión u operación que afecte o amenace la Seguridad Nacional, cuando se encuentre comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 88 de la presente ley".

En ese sentido, el artículo 88 pone énfasis en que "un acto, actividad, decisión u operación provenga de un Estado extranjero u organización extranjera o sea realizado por una persona humana o jurídica, que actúe en su propio beneficio o directa o indirectamente, por cuenta, orden, bajo el control, con financiamiento o en beneficio de ellos"