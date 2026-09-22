Trump se reunió con el primer ministro británico y hablaron sobre Malvinas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes al primer ministro británico Andy Burnham y hablaron sobre Malvinas. Se trató de una reunión bilateral, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas que está celebrándose en Nueva York esta semana. Es el primer encuentro entre ambos después de las tensiones acumuladas entre Washington y Londres en los últimos meses.

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"Hemos hablado sobre algunos temas de comercio, las Malvinas que mencionamos... Fuiste lo suficientemente amable como para escucharnos sobre esos temas, entre otros. Así que ha sido genial estar contigo y con el equipo", afirmó Burnham en declaraciones a la prensa, acompañado por el propio Trump.

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