Una réplica de la bandera de Malvinas que exhibió la selección llegó a las islas

Una réplica de la bandera con la inscripción "las Malvinas son argentinas", que la Selección Argentina exhibió tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, llegó a las islas junto a una delegación de excombatientes.

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A 44 años de la guerra, veteranos de La Matanza, La Plata y Córdoba regresaron al archipiélago acompañados por familiares. Recorrieron Puerto Argentino, el cementerio de Darwin y otros escenarios donde se desarrollaron los combates, según indicó La Opinión Austral.

Uno de los momentos más significativos del viaje se dio en Darwin, donde los excombatientes desplegaron la bandera de "las Malvinas son argentinas", una réplica de la bandera usada por el equipo argentino y que recorrió todo el mundo tras haber sido exhibida luego del partido de semifinales contra Inglaterra.

¿Quiénes volvieron a las Islas Malvinas?

Según un video difundido por la agencia española EFE, los visitantes también cantaron el himno nacional argentino durante el homenaje a los soldados cuyos restos descansan en el cementerio.

Entre los veteranos que regresaron se encuentran Ramón Robles, quien durante el conflicto de 1982 formó parte del Grupo de Artillería Paracaidista 4 del Ejército Argentino, que contó que la delegación fue seguida de cerca durante su estadía con sobrevuelos y presencia de efectivos militares en distintos puntos.

Robles también destacó que el viaje tuvo un significado personal, ya que volvió a los lugares donde combatió y recordó a sus compañeros que murieron durante el conflicto bélico.

Otro de los integrantes de la delegación fue Oscar Mendoza, quien destacó que "no hay que bajar los brazos, hay que seguir reclamando". Además, dejó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones.

La delegación también estuvo integrada por Julio Rearte, Juan Medina, Daniel Marenzi, Claudio Iglesias, Carlos Farina, Ramón Conde, Orlando Cajal, Rodolfo Arrieta, Eduardo Albornoz, Jorge Berardo, Adrián Restiver y Ricardo Esteban Vélez.

Del viaje también participaron familiares de soldados caídos durante la Guerra de Malvinas, entre ellos María Eva Hasenclever, tía del soldado y maestro Julio Rubén Cao, y Myriam Beatriz Gramisci, familiar de Donato Manuel Gramisci. También formó parte del grupo Orlando Nicolás Cajal, hijo de un veterano.

¿Qué pasó con la bandera de Malvinas de la Selección Argentina?

El 15 de julio de 2026, la Selección Argentina levantó la bandera de "las Malvinas son argentinas" y volvió a poner en el centro la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El gesto recorrió el mundo y esa sábana del hotel se volvió un símbolo de lucha.

La bandera que levantó la Selección la tomó el futbolista Giovani Lo Celso de la tribuna, según se supo después, fue creada por un grupo de amigos. Los autores se mantuvieron anónimos para evitar sanciones de la FIFA o del Gobierno estadounidense.

Tras ganarle a Inglaterra, los jugadores posaron junto a la bandera y luego la firmaron para conmemorar el momento de la victoria. Según se conoció, la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es entregar la bandera al Museo de la Guerra de Río Grande, Tierra del Fuego, que es gestionado por excombatientes de Malvinas.