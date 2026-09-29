Casi tres horas duró la reunión de mesa política en la Casa Rosada que después de varias semanas con turbulencias, cruces y ausencias de sus miembros, esta vez contó con asistencia perfecta y sumó por invitación de Karina Milei a la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva. Dado el impulso que tomó la agenda de mano dura a partir del fallo de la jueza María de los Ángeles de Marinis y la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, se resolvió impulsar desde el Gabinete los hechos de seguridad en la agenda.

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En ese contexto, Monteoliva “analizó con preocupación la escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos”, informaron en el Gobierno. Se repasó el caso de un custodio del Ministerio de Seguridad que resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto.

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El eje discursivo se traza en la Provincia de Buenos Aires y la confrontación es con el gobernador Axel Kicillof. Patricia Bullrich tomó el guante e inmediatamente salió desde dentro de la reunión a posicionarse en redes. “De nuevo la Provincia de Buenos Aires. De nuevo La Matanza. Delincuentes con pedido de captura disparando a matar y con su pase libre para delinquir. Espero que estos delincuentes queden detenidos. Y que Kicillof se despierte de una vez: la seguridad en el Conurbano bonaerense es un desastre mientras él ya está pensando en una carrera presidencial”, redactó.

Está en carpeta un proyecto para subir penas y mantener el debate punitivo que le rinde positivamente al gobierno en los sondeos de opinión. Es la propuesta del asesor Santiago Caputo, quien volvió a sentarse en la mesa de articulación después de varias semanas. Está convencido de que la temática criminalística tiene que ser exprimida al máximo ya que encuentra eco social y además es un punto de cohesión interna, lejos de los conflictos que desata el rumbo económico y la agenda legislativa dominada por la presión opositora que clama soluciones para las familias endeudadas, las personas con discapacidad y el financiamiento universitario.

El ministro Luis Caputo también hizo su reaparición en ese espacio de trabajo en medio de las dudas de un sector del Gobierno sobre si es momento de modificar parcialmente el rumbo y lanzar medidas o “gestos” a la clase media. Se da además, luego de que desde Economía se le reprochara al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem el proyecto libertario sobre discapacidad, avalado por Karina Milei. Fue la primera vez que los protagonistas se vieron las caras. A esa tensión se le suman las críticas que Bullrich también había lanzado por este tema que apuntaban al Ministro y al jefe de gabinete Diego Santilli.

Las diferencias entre Hacienda y Diputados resonó tanto el fin de semana, que un grupo de legisladores aliados que había acompañado el dictamen libertario exigió que Caputo incorpore las partidas al proyecto de presupuesto 2027. Por todo esto es que la definición más fuerte de la jornada fue la de barrer las diferencias bajo la alfombra de la inseguridad.

Participaron también el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.