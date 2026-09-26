El Gobierno tuvo una semana en rojo. Subió la pobreza, la inflación, el riesgo país, cayeron los bonos argentinos, se derrite la industria, el consumo se derrumba y a todo eso se le suma la crisis política con los propios (PRO y Bullrich) y los aliados. Alrededor de Javier Milei creen que será así hasta las elecciones. Y ya ensayan una búsqueda de culpables que le dé oxígeno en la opinión pública.

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El chivo expiatorio de la Rosada: la estrategia libertaria para culpar a Kicillof por la crisis

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El principal apuntado por el Gobierno fue Axel Kicillof. La Casa Rosada armó una estrategia comunicacional en las redes sociales para responsabilizarlo por la suba del riesgo país. "Fue a Nueva York a criticar el país", fue la bajada de línea.

El riesgo país superó los 600 puntos básicos y generó nerviosismo en el Gobierno, con Milei y Luis Caputo en Nueva York. El gobernador también estuvo allí con una serie de reuniones en esa ciudad de Estados Unidos.

Un economista que asesora al Gobierno y tiene diálogo con las cabezas más importantes de la administración libertaria concluyó en medio de estos temblores: "Hasta fin de año son todas malas noticias en materia económica", reconoció ante El Destape.

El Gobierno entró en un círculo vicioso que explicó con precisión el colega Leandro Renou en un tuit a destacar: "El riesgo político opositor se genera porque hay más gente que quiere votar a la oposición que antes. Y la quiere votar porque considera que el modelo de Milei es peor. Es decir, el riesgo opositor no es responsabilidad de la oposición ni de la sociedad, sino de Milei".

¿Qué proyecciones electorales hace el oficialismo para 2027?

Entre los libertarios creen que recién el año próximo habrá mejoras en los números del Gobierno: "Desde enero de 2027 se va a empezar a notar una mejora gradual pero sostenida. Llegaremos con un ICG (Índice de Confianza en el Gobierno) del 41-43% para agosto del año que viene, que estará muy cerca de ganar en primera vuelta o cómodo en el balotaje".

La interna del PJ en la mira: la reacción libertaria

Milei necesita buscar excusas y culpables porque el último trimestre que se avecina en la economía argentina es peligroso. Por eso enfocó en su principal rival electoral hoy: Kicillof. Pero también entre los libertarios se meten en la interna del PJ y ensayan un relato contra Máximo Kirchner.

El diputado nacional presentó un proyecto para cobrar un impuesto a las transferencias internacionales de capital. Kirchner propone una alícuota del 3% para los recursos girados al exterior sin generar inversión, empleo ni valor agregado.

La versión de Economía: Fly to Quality, estacionalidad de exportaciones y la reelección en la mira

Este hecho ya lo usan los libertarios para culparlo de la suba del riesgo país. "Sube por un lado por el Fly to Quality ante la suba de tasas en USA y por el riesgo kuka: Máximo presenta un proyecto para gravar a la salida de capitales", respondió ante El Destape un entornista de Toto Caputo.

Igualmente, los violetas intentan minimizar la suba del riesgo país. "Por ahora no nos importa porque no vamos a salir a los mercados internacionales antes de la reelección". Sin embargo, saben del ruido político que genera, como también lo es el freno de la compra de dólares para las reservas que se dio en las últimas semanas. "Las reservas se compran menos porque en el tercer trimestre es estacionalmente menos relevante en exportaciones", explicaron ante este portal.