Un alto funcionario de Milei dio positivo de alcoholemia en Pinamar

El director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar), Juan Pablo Allan, dio positivo en un test de alcoholemia durante un procedimiento policial en Pinamar, donde hay tolerancia cero. Fue sancionado con la suspensión de su licencia de conducir durante 90 días. El funcionario es un ex PRO y actual concejal de la Libertad Avanza (LLA) en La Plata.

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Allan circulaba al volante de un auto Toyota Yaris gris cuando fue demorado el fin de semana pasado durante un control de rutina realizado por efectivos policiales en el ingreso a la ciudad balnearia de Pinamar. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, según informó Noticias Argentinas.

Su vehículo no fue incautado por las autoridades sino que una allegada al concejal libertario se hizo cargo del automóvil. "En esa zona hay tolerancia cero, por lo cual se procedió al retiro de su licencia de conducir", señalaron autoridades locales.

A raíz de la infracción cometida, se dispuso como sanción la suspensión de la licencia de conducir por un plazo de 90 días.

Quién es Juan Pablo Allan

Es un escribano público de 56 años oriundo de La Plata. Tuvo un paso como gerente operativo de Enlace Institucional en el Ministerio de Educación porteño y luego formó parte de la lista de Cambiemos en 2015 como senador provincial.

Tuvo dos mandatos como senador provincial en la Legislatura Bonaerense, ambos por el PRO: el primero fue entre 2015 y 2019 y el segundo, entre 2019 y 2023.

En 2017, estuvo en el encuentro que se realizó en la sede porteña del Banco Provincia, conocida como la "Gestapo antisindical", que llevaba adelante el armado de causas judiciales contra gremialistas.

Luego fue designado en 2022 como secretario general del PRO de la provincia de Buenos Aires, en representación del espacio de Patricia Bullrich.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada fue designado como titular de la Administración Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que luego fue renombrada como Renar. En paralelo, desde 2025 también se desempeña como concejal platense por LLA.