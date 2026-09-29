Un custodio de Monteoliva resultó herido tras tirotearse con dos motochorros

Un custodio de la minsitra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue baleado en un enfrentamiento a tiros con dos hombres en moto que habrían intentado robarle su vehículo cuando salía de su domicilio en la localidad bonaerense de González Catán. Fue abordado cuando presuntamente comenzaba su jornada como conductor de Uber, su otro trabajo. Los atacantes resultaron heridos y ya están detenidos.

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Cerca de las 5 de la mañana, el suboficial mayor David Alberto Farías, perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) y a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional fue interceptado en la puerta de su casa por dos hombres en una moto sin patente color rojo.

Sin mediar palabra, ambos comenzaron a dispararle, con el presunto objetivo de robarle su auto Toyota Etios, estacionado en la puerta su domicilio, entre las calles Gallardo y Dragones, en González Catán. Al sentir el primer impacto en el vehículo, el custodio respondió con su arma y comenzó un enfrentamiento de unos 10 disparos.

Según el parte policial, uno de los atacantes identificado como Ariel Ignacio Arebalos, de 28 años, cayó herido "a escasos metros del lugar" y fue detenido. El otro, llamado Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24 años, se dio a la fuga. Sin embargo, luego ingresó al Hospital Simplemente Evita con cinco balazos y también fue arrestado.

Por su lado, Farías, de 61 años, resultó herido de un impacto de bala en su brazo izquierdo. Habría sido baleado cuando se disponía a empezar su recorrido como conductor de Uber, uno de los trabajos que posee en paralelo a su rol como custodio de Monteoliva.

Qué dijo Monteoliva

"Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial se encontraba en uso de su licencia extraordinaria. Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga", escribió Monteoliva en X.

El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso el arresto de los acusados por tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra.

De acuerdo al parte, fueron secuestradas las armas, tanto de los delincuentes como del custodio, la moto y el vehículo de los familiares con el que se trasladó a uno de los atacantes al hospital. Al suboficial Farías se le tomó declaración, se realizaron pericias en su auto y no se tomaron otras medidas.