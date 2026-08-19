Monteoliva reconoció la suba de tasas de suicidios en las fuerzas: "No escapan al país"

En medio de los pedidos de aumento salarial para efectivos de las fuerzas federales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reveló que hubo un 30% más de suicidios en 2025 en comparación con el año anterior y aseguró que ese incremento se enmarca en una situación que "no escapa a la realidad del país".

"Sí, se incrementaron los suicidios en las fuerzas. En 2025 hubo un 30% más que en 2024. Se incrementaron los suicidios en el país, las fuerzas federales no escapan a esa realidad", dijo Monteoliva en diálogo con Radio Mitre.

Según detalló, la tasa de los efectivos de las cinco fuerzas federales que decidieron quitarse la vida en el último año está ocho puntos por encima de la media del país, que se encuentra en 22,7% suicidios cada 100 mil habitantes. "Se incrementaron, sí, pero también en la sociedad, las fuerzas no escapan a eso", insistió.

La ministra también detalló cuál era la situación hace 10 años, cuando ocurrían 2.300 suicidios, un número mucho menor a los actuales. "Hoy estamos en 5.300", señaló y planteó que es una problemática que la "preocupa" y también la "ocupa".

Al ser consultada sobre si los problemas económicos son una de las razones que llevan a los efectivos a tomar esa decisión, contestó: "Son por distintos motivos. Nosotros hemos intensificado el acompañamiento".

En agosto, un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) recibió un salario básico de apenas $965.919,34, muy por debajo del salario promedio de otros rubros.

El aumento de las fuerzas, en duda

En esa línea, la ministra omitió dar detalles de si habrá o no un nuevo aumento para la Gendarmería, la Policía Federal, la PSA, el Servicio Penitenciario y la Prefectura. "Estamos prontos a definir cúal es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio", deslizó.

Para la funcionaria, las decisiones que toman desde su cartera deben "responder a lo que se viene dado con el equipo económico". "El tema esta en la mesa, nadie lo descarta", dijo sobre la posibilidad de nuevos aumentos.

Y luego agregó: "Estamos buscando un porcentaje para todos que incluya retirados y un porcentaje que tenga foco en los que tengan actividad operativa. No tengo el total".

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