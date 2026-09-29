Caputo vs. Caputo: el ministro destrozó a su propia gestión durante el macrismo

Para festejar los supuestos logros del actual gobierno libertario, el exministro macrista y actual mileista cuestionó los datos de jubilaciones, inflación, tipo de cambio, actividad económica, crédito y pobreza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó su gestión económica actual en detrimento de su gestión pasada, cuando fue funcionario clave durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri. En el CFO Summit, organizado por El Cronista, comparó índices actuales con los de los gobiernos anteriores. Para festejar los supuestos logros del actual gobierno libertario, el exministro macrista y actual mileista cuestionó los datos de jubilaciones, inflación, tipo de cambio, actividad económica, crédito y pobreza.

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Al hablar de la deuda, Caputo aseguró que, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aumentó en 52.000 millones de dólares entre 2011 y 2015. Luego, pasó al mismo dato durante el macrismo: en ese período, aumentó en 75.000 millones de dólares.

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Luego, el ministro habló de las jubilaciones, que entre 2011 y 2015 "subieron 15%", mientras que "con Macri cayeron 16%". Lo que no mencionó Caputo fue que "con Macri" también estaba él: durante su gobierno, fue secretario de Finanzas, ministro de Finanzas y presidente del Banco Central. También creció el valor del tipo de cambio durante el macrismo, ya que "con Cristina subió un 221%" y "con Macri, un 421%".

Además, habló de la inflación, índice que entre el 2011 y 2015 "aumentó un 44%", pero en el gobierno de Macri "se duplicó". "El crédito bancario en el 2011-2015 prácticamente no se movió, cayó un 1%; con Macri cayó un 18%", agregó.

El crecimiento y la pobreza

"Vamos al crecimiento. Ya esto roza la cómico. Escuchar a la oposición hablar del crecimiento de este gobierno y, sobre todo, ponderado por lo que hemos heredado, ya realmente roza lo vergonzoso", comenzó al hablar sobre el crecimiento de la actividad económica. Luego, explicó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 1% en el período 2011-2015, mientras que con Macri cayó un 4%.

Otro índice mencionado por Caputo fue el de la pobreza. "La pobreza, en el de Cristina Fernández, directamente ni la declaraban porque les daba vergüenza y la verdad es una vergüenza que no la hayan declarado. Con Macri la pobreza aumentó en 2 millones de personas", sentenció.