"Es limitada": Caputo dijo qué va a pasar con el dólar y dio una tajante definición

Durante su participación en el CFO Summit, organizado por El Cronista, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió al escenario cambiario y buscó despejar las dudas respecto del comportamiento que tendrá la divisa en los próximos meses, particularmente de cara al año electoral.

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El titular del Palacio de Hacienda abordó la temática que definió como un histórico factor de preocupación en el país. En ese sentido, remarcó que el programa en curso cuenta con los fundamentos necesarios para sostener el equilibrio y brindar certeza al sector empresarial para la toma de decisiones e inversiones.

La promesa de previsibilidad cambiaria y divisas

Al analizar las inquietudes del mercado, Luis Caputo planteó: "Y bueno, a pesar de todo esto, se viene un año electoral, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Este famoso trauma argentino". Frente a ese interrogante, defendió la solidez del esquema oficial para responder a la demanda de divisas. "Por eso es importante mostrarles que este es un modelo que no solo está generando dólares hoy, sino que cada vez va a generar más. Entonces, garantiza no solo la situación actual, sino que da previsibilidad para el futuro", sostuvo el ministro de Economía.

En la misma línea, argumentó que esta estabilidad resulta determinante para el sector productivo: "Y esa es la previsibilidad que todas las empresas necesitan para poder invertir. Remueve esa incertidumbre respecto a el tipo de cambio que siempre hubo en Argentina". Según el funcionario, el país cuenta en la actualidad con una estructura integral ordenada: "Entonces hoy no solo tenés orden fiscal y orden monetario, también tenemos orden cambiario y también tenemos esa previsibilidad, como digo, que no tuvimos nunca".

El nivel de la base monetaria y la escasez de pesos

Para profundizar en los aspectos técnicos de la política oficial, Caputo propuso "hacer doble clic en lo cambiario para evacuar cualquier duda" y centró su explicación en la restricción monetaria que lleva adelante la administración nacional.

"Uno, importante, dada la política monetaria actual, estamos en niveles de base monetaria que hoy mapea esencialmente también la base monetaria amplia, en los niveles más bajos prácticamente históricos", explicó el ministro ante el auditorio empresarial.

Asimismo, detalló que "la cantidad de pesos que hay, la base prácticamente no creció el último año". A partir de ese dato, desestimó la posibilidad de que se generen presiones o corridas contra la moneda estadounidense por falta de liquidez en el mercado. "Entonces los que creen que, digamos, van a salir pesos de algún lado para comprar dólares, no, bueno, sepamos que la cantidad de pesos es limitada", concluyó Luis Caputo al ratificar el rumbo del programa económico.