La economía de la Ciudad de Buenos Aires entró en recesión técnica luego de acumular dos trimestres consecutivos de caída. El último informe sobre actividad económica confirmó que el Producto Geográfico Bruto (PGB) porteño retrocedió 0,2% entre abril y junio, después de haber bajado 0,9% en los primeros tres meses del año. El escenario expone una fuerte desaceleración y suma una nueva señal sobre el impacto de la crisis económica.

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Dos trimestres seguidos de caída

El dato que marca el ingreso de la Ciudad en una recesión técnica surge de la comparación entre períodos consecutivos y con ajuste estacional. El PGB había registrado una contracción de 0,9% en el primer trimestre de 2026 y volvió a caer 0,2% en el segundo. De esta manera, acumula dos períodos consecutivos de retroceso.

La caída del segundo trimestre se produjo pese a que, en la comparación interanual, la actividad económica todavía mostró una variación positiva de 0,3%. El acumulado del primer semestre también permaneció en terreno positivo, con un crecimiento de 0,6% frente al mismo período de 2025.

El contraste refleja el proceso de desaceleración que atraviesa la economía porteña: después de crecer 5,9% interanual en el segundo trimestre de 2025, la expansión bajó al 4,4% en el tercero, al 2,9% en el cuarto y al 0,8% en el primero de 2026, hasta llegar al 0,3% del último trimestre.

Comercio e industria, entre los sectores más golpeados

El deterioro no fue homogéneo entre las distintas ramas de actividad. Uno de los principales retrocesos se registró en el comercio, que cayó 2,2% interanual durante el segundo trimestre.

Según el informe, la baja estuvo vinculada principalmente con el menor dinamismo de las ventas mayoristas de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, además de la actividad relacionada con instrumental médico y odontológico. También influyó la evolución negativa de la venta, mantenimiento y reparación de vehículos.

La industria manufacturera tampoco logró escapar del escenario negativo: registró una contracción interanual de 1,8%, explicada principalmente por el desempeño de la fabricación de prendas de vestir y de productos químicos, caucho y plástico.

También terminaron con variaciones negativas los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, que retrocedieron 0,7%, y los servicios comunitarios, sociales y personales, con una baja del 3,3%.

Una economía porteña cada vez más frenada

Entre las actividades que lograron sostener el nivel de producción se destacó la intermediación financiera, con una expansión interanual de 7,7%. El transporte, almacenamiento y comunicaciones avanzó 0,9%, mientras que la construcción creció 0,3% y hotelería y restaurantes, 0,8%.

El informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires también advirtió que tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo muestran la desaceleración de la actividad económica que comenzó durante el tercer trimestre de 2025.