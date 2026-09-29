Mientras la pobreza y la desocupación aumentan, Valdés se escapa de Corrientes y viaja con Milei a París

En un contexto signado por la profundización de la crisis económica y el pedido desesperado de los empleados públicos por recomposiciones salariales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se ausentará de la provincia para sumarse a la gira internacional del presidente Javier Milei. El mandatario provincial integra la comitiva oficial que asistirá al Argentina Week, que se llevará a cabo en París entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre.

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El objetivo central de la misión oficial es posicionar al país y captar inversiones en el mercado europeo. En ese marco, el gobernador destacó la importancia de la presencia provincial: "Es algo que venimos trabajando con los embajadores, de tener la posibilidad en esta Argentina Week de un panel netamente forestal, donde vamos a promocionar toda la potencia de nuestra provincia", aseguró Valdés al hacer referencia a la oferta productiva tanto de la Capital como del interior correntino.

El viaje del mandatario llega en un momento preocupante para la provincia por los datos que arrojan las mediciones del primer semestre de 2026. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el 41% de las personas del Gran Corrientes se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 8,6% era indigente, según los datos analizados por Politikon Chaco. El dato correntino se ubica muy por encima del promedio nacional, que fue del 32,3%, y también supera ampliamente el registro del Nordeste Argentino, que alcanzó el 41,5%. En el caso de la indigencia, Corrientes también quedó por encima del promedio nacional del 7,5%, con un 8,6% de su población en esa situación.

En comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza en Corrientes aumentó 3,6 puntos porcentuales. Pero el deterioro fue todavía mayor al compararlo con el segundo semestre de 2025, cuando la tasa subió 9,7 puntos porcentuales. El salto semestral significa que Corrientes tuvo uno de los incrementos más importantes de todo el país. De acuerdo con el informe, solamente Posadas y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registraron aumentos superiores en esa comparación, mientras que Corrientes quedó con una suba de 9,7 puntos.

A este complejo panorama socioeconómico se suman las preocupantes cifras del mercado laboral. Con una tasa de desocupación del 9,1% en el segundo trimestre del año (período abril-junio de 2026), la ciudad de Corrientes se ubicó en el sexto lugar entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

El registro adquiere particular relevancia porque no solamente muestra un incremento respecto de la medición anterior, sino que coloca a la capital correntina dentro del grupo de ciudades con mayor nivel de desocupación del país. En el ranking nacional, solo cinco aglomerados presentaron tasas superiores: Gran Rosario, Gran Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly. Corrientes, con su 9,1%, quedó inmediatamente después.

Salarios en espera y respaldo político a la Nación

En medio de un contexto preocupante para los correntinos, la administración pública provincial aguarda por mejoras en sus ingresos. Al respecto, Valdés confirmó que en octubre se anunciará un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales, condicionado al comportamiento de la recaudación y la evolución de los índices económicos. "Aumento va a haber nuevamente antes de fin de año. Estamos siguiendo de cerca la expectativa de cómo va la recuperación de la economía, más que nada para no apurarnos y quedar cortos", argumentó semanas atrás.

La visita a la capital francesa representa la segunda participación de Valdés en una misión internacional conjunta con el Poder Ejecutivo Nacional, tras haber integrado en marzo la delegación que viajó a la edición neoyorquina del mismo evento. Para el Gobierno nacional, el acompañamiento de gobernadores en este foro económico de perfil inversor resulta clave para exhibir respaldo político e institucional federal.

Además de la presencia de Valdés, la comitiva presidencial estará compuesta por Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).