En medio de la crisis, dos locales dejan la peatonal de Corrientes por el alto costo de los alquileres

La crisis económica golpea a múltiples rubros comerciales en la ciudad de Corrientes y dos nuevos locales de indumentaria anunciaron liquidaciones porque se despedirán de la principal arteria comercial por el alto costo de los alquileres.

{{{htmlAmp}}}

Uno de los comercios, dedicado a la venta de ropa femenina y ubicado sobre la avenida Junín, confirmó que dejará la peatonal para trasladarse a un shopping. Según explicó una de las encargadas, se trata de un cambio de locación y no habrá despidos.

De acuerdo a lo detallado por Misiones Online, el local prevé permanecer abierto hasta el Día de la Madre y, durante ese período, ofrece su mercadería a precio de costo. Si bien la encargada no señaló un único motivo para la mudanza, apuntó al valor del alquiler como uno de los principales factores. La Cámara Inmobiliaria de Corrientes detalló que los alquileres comerciales pueden ubicarse entre $2 millones y $3 millones mensuales, dependiendo de las dimensiones y la ubicación del local.

Mientras que otro comercio de indumentaria masculina colocó carteles con las leyendas “Liquidación por cierre” y “Nos vamos”. En este caso, la decisión de abandonar el local se mantiene, aunque sus responsables todavía negocian las condiciones del alquiler y no definieron una fecha concreta para la salida. El comercio ofrece descuentos de entre 10% y 15% en prendas como musculosas y remeras.

A estos casos se suma La Estrella, histórico local de indumentaria con 99 años de trayectoria ininterrumpida en la peatonal Junín, cerrará sus puertas en los próximos días, sumándose a los diversos comercios que dejaron de funcionar en el paseo céntrico.

Eduardo Acosta, empleado de la tienda confirmó que el emblemático comercio especializado en ropa para hombres, niños y uniformes escolares cerrará definitivamente. El trabajador, de 55 años de edad y con 29 años de antigüedad en el mostrador de la firma, analizó la crítica coyuntura del sector mercantil: "Nunca vi a la Junín así, con esta cantidad de locales vacíos, Junín está muy triste", expresó respecto al despliegue de cierres de locales y la baja de ventas.

A pesar de la compleja coyuntura económica que desencadenó el fin de la tradicional tienda correntina, Acosta ponderó el trato brindado por la patronal en el tramo final del vínculo laboral. "El proceso se está dando de la mejor manera. En otras empresas vos sos un número, pero acá somos como una familia. Siempre hubo cordialidad a lo largo de estos 29 años", aseguró en declaraciones para Radio Dos.

Todos estos cierres y movimientos evidencian el crítico momento que atraviesa la industria textil, con un escenario marcado por la caída de la producción, la pérdida de puestos de trabajo y la creciente incertidumbre en localidades donde estas fábricas son el principal sostén económico. En ese sentido, Acosta sostuvo que los únicos emprendimientos que registran aperturas en el corredor céntrico corresponden a firmas dedicadas a la venta de productos importados de origen chino.

Corrientes perdió 4.400 empleos privados

Mientras la gestión de Juan Pablo Valdés posterga las mejoras salariales, las ventas en supermercados registran caídas históricas y el trabajo registrado privado perfora sus pisos al ubicarse en apenas 75.600 asalariados -un 5,5% menos en la comparación interanual-, empujando a los trabajadores correntinos a un endeudamiento creciente.

El mercado laboral correntino profundiza su deterioro y obtuvo la segunda mayor caída interanual de los últimos años, sólo superada por el retroceso de abril. El empleo privado registrado alcanzó en mayo uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

La caída implica que Corrientes perdió alrededor de 4.400 puestos de trabajo privados registrados en un año. Los datos corresponden al informe “Situación y evolución del trabajo registrado”, elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publicado este mes de agosto.