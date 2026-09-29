Milei y Villarruel vuelven a dejar el Ejecutivo a cargo de Bartolomé Abdala

Por segunda vez en la gestión, la Jefatura del Estado quedará de forma temporal en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a la coincidencia de las agendas internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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La superposición de los itinerarios oficiales de la primera y segunda autoridad del país obligó a activar el esquema constitucional de sucesión, lo que deja la conducción del Poder Ejecutivo a cargo del legislador por San Luis por un lapso superior a los tres días.

El traspaso de mando se formalizará este martes a las 22, hora en que el presidente Milei despegará hacia París para participar de la segunda edición de la Argentina Week, un evento de promoción económica pautado entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre.

Viajan al país galo con el mandatario la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Salud, Mario Lugones; y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa.

También integran la comitiva los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

En tanto, la vicepresidenta Villarruel emprendió su viaje este lunes al mediodía con destino a Madrid, donde encabeza una delegación oficial multipartidaria en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

Aplicación de la Ley de Acefalía y antecedentes de sustitución temporal

La asunción provisional de Abdala responde estrictamente a lo establecido en la Ley 20.972 de Acefalía, marco regulatorio que prevé el orden de reemplazo institucional ante la ausencia simultánea del Presidente y la Vicepresidenta del territorio nacional.

Según dispone la legislación vigente, la línea sucesoria ubica en primer término al titular provisorio del Senado, seguido por el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta situación de reemplazo en la cúspide del Ejecutivo no constituye un hecho aislado. Abdala ya debió asumir la conducción temporal del país entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025, ocasión en la que Milei viajó a Noruega y Villarruel se trasladó simultáneamente a España.

La reiteración de viajes paralelos de las dos máximas autoridades nacionales vuelve a dejar la responsabilidad del Estado en manos del representante del oficialismo en la Cámara alta mientras ambos mandatarios desarrollan sus actividades en el exterior.

Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.

En el plano internacional, la agenda de Villarruel en la capital española incluye la apertura del foro parlamentario en el Congreso de los Diputados de España, actividad que contará con la presencia del rey Felipe VI, autoridades legislativas y funcionarios españoles.

La comitiva que la acompaña cuenta con la presencia de los senadores Martín Goerling (Pro-Misiones), Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), Natalia Gadano (provincial-Santa Cruz) y Sandra Mendoza (peronismo-Tucumán), en un encuentro orientado a la cooperación institucional y preparatorio de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.