La gestión que golpea a Corrientes: la provincia registró 41% de pobreza y 8,6% de indigencia

La crisis social y económica no cesa en Corrientes. Durante el primer semestre de 2026 en la provincia gobernada por Juan Pablo Valdés, el 41% de las personas del Gran Corrientes se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 8,6% era indigente, según los datos de la EPH-INDEC analizados por Politikon Chaco. La provincia quedó así entre los cuatro aglomerados con mayor pobreza del país.

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El dato correntino se ubica muy por encima del promedio nacional, que fue del 32,3%, y también supera ampliamente el registro del Nordeste Argentino, que alcanzó el 41,5%. En el caso de la indigencia, Corrientes también quedó por encima del promedio nacional del 7,5%, con un 8,6% de su población en esa situación.

La fotografía es todavía más preocupante cuando se observa la posición de Corrientes entre los grandes centros urbanos relevados. Con 41% de pobreza, el Gran Corrientes quedó cuarto, detrás de Concordia, Gran Resistencia y Posadas. Es, además, uno de los cuatro aglomerados del país donde la pobreza superó el 40%.

Más pobreza en apenas seis meses

La evolución reciente tampoco muestra una mejora. En comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza en Corrientes aumentó 3,6 puntos porcentuales. Pero el deterioro fue todavía mayor al compararlo con el segundo semestre de 2025, cuando la tasa subió 9,7 puntos porcentuales.

El salto semestral significa que Corrientes tuvo uno de los incrementos más importantes de todo el país. De acuerdo con el informe, solamente Posadas y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registraron aumentos superiores en esa comparación, mientras Corrientes quedó con una suba de 9,7 puntos.

En cantidad de personas, el Gran Corrientes sumó aproximadamente 16.000 personas pobres en un año y otras 39.000 en los últimos seis meses. El número de personas indigentes también aumentó en ambos períodos: fueron unas 8.000 más que un año atrás y 4.000 más respecto del semestre anterior.

La indigencia también creció

El deterioro no se limitó a quienes quedaron por debajo de la línea de pobreza. El 8,6% de indigencia registrado en Corrientes representa un incremento de 2,1 puntos porcentuales interanuales y de 1 punto en comparación con el semestre anterior. El informe estima en unas 34.000 las personas indigentes en el aglomerado.

El dato coloca a Corrientes por encima del promedio nacional y también entre los aglomerados con mayor incidencia de indigencia. Gran Resistencia lideró ese indicador con 17,3%, seguida por Concordia con 12,7% y San Nicolás-Villa Constitución con 10,3%. Corrientes apareció con 8,6%.

Los ingresos quedaron detrás de las canastas

Otro de los datos que profundiza el panorama aparece al comparar la evolución de los ingresos con el costo de las canastas básicas. El informe muestra que, durante el semestre, el ingreso per cápita familiar de Corrientes creció nominalmente menos que la Canasta Básica Total, con una diferencia de -6,0 puntos porcentuales. Frente a la Canasta Básica Alimentaria, la diferencia fue de -4,8 puntos.

El ingreso per cápita familiar promedio del Gran Corrientes fue de $505.310 durante el primer semestre de 2026, muy por debajo del promedio nacional de $711.368. La brecha también aparece frente a otros aglomerados de la región.

Además, el ingreso per cápita familiar correntino registró una caída real interanual del 6% y un retroceso real semestral del 3,9%, según el informe. Esto implica que, más allá de la evolución nominal de los ingresos, su capacidad de compra frente a los precios mostró un deterioro durante el período.

El resultado, finalmente, es negativo para Corrientes: cuatro de cada diez personas del Gran Corrientes son pobres, casi una de cada diez es indigente y la pobreza aumentó 9,7 puntos en apenas seis meses. Al mismo tiempo, los ingresos quedaron por debajo de la evolución de las canastas básicas, en un escenario que ubica a la provincia entre los distritos con mayores niveles de deterioro social registrados por el INDEC durante el primer semestre de 2026.