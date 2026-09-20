Golpe para Valdés: Corrientes es la sexta ciudad con mayor desocupación del país

El gobernador Juan Pablo Valdés enfrenta un nueva cifra negativa sobre la actividad económica de Corrientes. Con una tasa de desocupación del 9,1% en el segundo trimestre del año, la ciudad de Corrientes se ubicó en el sexto lugar entre los 31 aglomerados urbanos relevados para el desarrollo del Mercado de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El indicador corresponde al período abril-junio de 2026 y surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En el conjunto total de los aglomerados, la tasa de desocupación fue del 7,9%, mientras que Corrientes quedó 1,2% por encima de ese promedio.

El registro adquiere particular relevancia porque no solamente muestra un incremento respecto de la medición anterior, sino que coloca a la capital correntina dentro del grupo de ciudades con mayor nivel de desocupación del país. En el ranking nacional, cinco aglomerados presentaron tasas superiores: Gran Rosario, Gran Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly. Corrientes, con su 9,1%, quedó inmediatamente después.

La distancia con el quinto puesto fue mínima: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registró 9,2%, apenas una décima más que Corrientes. Al mismo tiempo, la capital correntina quedó 2,4 puntos por debajo del aglomerado con mayor desocupación, Gran Rosario, que alcanzó el 11,5%.

La posición que ahora ocupa Corrientes en el mapa nacional se explica, fundamentalmente, por el fuerte incremento de la desocupación registrado entre el primer y el segundo trimestre del año. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa había sido del 6%. Tres meses después trepó al 9,1%.

Esto representa un aumento de 3,1% en un solo trimestre. En términos relativos, la tasa creció aproximadamente un 51,7% respecto de la medición anterior. Pero el dato más significativo para el análisis del mercado laboral es el cambio de posición de Corrientes dentro del conjunto de aglomerados relevados por el INDEC. La ciudad pasó de registrar un nivel de desocupación relativamente contenido a ubicarse en el sexto lugar del ranking nacional.

Corrientes perdió casi 500 empresas privadas en un año y la caída duplica la media nacional

La desocupación se explica a partir del cierre de empresas: la consultora Politikón Chaco detalló que hubo un descenso interanual de un 6% de firmas privadas. El dato indica que en los últimos doce meses cerraron 489 empresas empleadoras. De esta manera la provincia casi duplica la media del país y se ubica entre las jurisdicciones más castigadas del NEA.

Los datos afirman que Argentina registró 16.529 empresas empleadoras menos en junio del 2026 contra el mismo mes del 2025. Corrientes salió como una de las más desfavorecidas junto Chaco, Misiones y Formosa.

En agosto se conoció otro dato que complica a la gestión de Valdés. El empleo privado registrado en Corrientes alcanzó en mayo uno de sus niveles más bajos de los últimos años, contabilizando 75.600 trabajadores asalariados privados registrados, un 5,5% menos que en mayo de 2025. La caída implica que la provincia perdió alrededor de 4.400 puestos de trabajo privados en un año.

Los datos corresponden al informe Situación y evolución del trabajo registrado elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publicado el mes pasado.

En ese contexto, las empresas constructoras correntinas enfrentan un escenario marcado por la caída de la obra pública, presupuestos provinciales acotados y un fuerte incremento de los costos de construcción. La ausencia de inversión nacional afecta especialmente a las provincias del NEA, aseguró en Perfil el presidente de la Cámara, Gustavo Roselló, y trazó un panorama preocupante sobre la actividad durante el segundo semestre de 2026.

La construcción había sufrido una fuerte pérdida de puestos de trabajo a comienzos de 2024 y, aunque registró un leve repunte hacia fines de 2025 por la finalización de obras que ya estaban en marcha, posteriormente volvió a retroceder. En ese escenario, la Cámara de la Construcción reclama que se profundice la inversión en infraestructura social básica. "Necesitamos más viviendas, más hospitales y más escuelas, que son las que disparan mayormente la ocupación", planteó Roselló.