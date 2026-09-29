Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados tienen su plenario final este martes 29 de septiembre. Allí, el oficialismo y la oposición buscarán obtener su propio dictamen en torno a sus proyectos para los endeudados.

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Tras escuchar a organizaciones, morosos y representantes de billeteras virtuales, los distintos bloques lograron agrupar los más de 70 proyectos presentados sobre el tema aunque con sentidos muy diferentes. En esa línea, la oposición se encamina a presentar dos dictámenes diferentes.

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Por un lado, el peronismo junto a la Coalición Cívica (CC) y Provincias Unidas mantiene el diálogo abierto para acompañar una propuesta conjunta. En síntesis, para quienes ya no pueden cumplir con las cuotas del préstamo adquirido, se otorga una opción de refinanciación para los morosos con bajos ingresos y también se crea una instancia de negociación prejudicial entre el deudor y el acreedor.

Además, se le pone un tope a las tasas de interés y límites al asedio que las empresas ejercen sobre quienes deben dinero y su entorno. Se le da más herramientas al deudor en comparación a la presión y el poder que ejercen hoy las empresas Fintech.

Por el otro, Argentina Federal -también desde la oposición- presentará su propia propuesta autónoma. Crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a generar herramientas de refinanciación con cuotas fijas, una tasa máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Si bien el espíritu de esos proyectos es el mismo, llegan al plenario divididos en un escenario que favorece a La Libertad Avanza (LLA).

“Los misioneros y salteños llegan con dictamen propio, parecido al nuestro pero funcional a que el oficialismo se quede con la mayoría junto a sus aliados”, señalan desde la confluencia opositora.

Como contó El Destape previamente, la propuesta de LLA apunta a los próximos endeudados y no legisla sobre quienes ya están imposibilitados de afrontar sus compromisos. Aumenta la visibilidad de las tasas de interés, el valor de las cuotas, suma un botón de arrepentimiento y contempla más educación financiera.

Aún así, ese proyecto cuenta con el respaldo de los aliados del PRO y el radicalismo, por lo que la llevada adelante por el gobierno de Javier Milei será la iniciativa que hoy tenga más apoyos. “Si se mantienen así llegan a reunir la mayoria de firmas, aunque ese proyecto es más difícil de defender en el recinto”, leen en la oposición. “Sin una solución concreta del tema es más difícil de votar. Es difícil de defender”, completan.

De esta manera, los legisladores se concentran en consolidar los 133 diputados que obligaron al Gobierno a incluir la problemática en la agenda parlamentaria. Para la sesión de la próxima semana aspiran a agrupar al peronismo, los federales, el radicalismo disidente y varios bloques pequeños para imponer el texto que brinda distintas herramientas para los que están ahogados por las deudas.

La coincidencia que une a todas las iniciativas es que deja a la gestión libertaria sin posibilidad de veto ya que las soluciones propuestas no tienen déficit fiscal ni requieren recursos extra. Se evita así un tránsito como el ocurrido con las legislaciones por universidades y personas con discapacidad.