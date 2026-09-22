La oposición entra en la recta final para dictaminar el endeudamiento en Diputados

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados escuchó la última tanda de expositores sobre la problemática del endeudamiento familiar. La oposición trabaja para unificar proyectos con miras a un dictamen para el 29 de septiembre, mientras que el oficialismo sostiene que apelará a una iniciativa propia.

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La diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres hizo uso de la palabra para plantear el dictamen promovido por su bancada, que establece la creación de un programa Nacional de Refinanciación de Deudas Familiares en Mora. "No creo que las familias o los empleadores sean irresponsables", remarcó.

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A su turno, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz pidió que "cualquier dictamen que salga de esta casa tiene que tener una mirada de refuerzo sobre los sectrores vulnerables" y alertó que "la plata de la asignación por embarazo, de la AUH, de la tarjeta Alimentar, de beca Progresar se van en el pago de intereses en fintech, que, bajo la excusa de la inclusión financiera, buscan llevarse todo el dinero de las políticas públicas en materia de prestaciones".

Por el lado del oficialismo, el diputado Lisandro Almirón acusó a la oposición de buscar tener un "monopolio representativo de los endeudados", a los que dividió en dos, ya que "está al que todos quieren atrapar porque suena lindo y el que se endeuda para comer"

"Quiero decirles que todos se endeudan para comer. El que va a un supermercado y ve una promoción de 2 por 1 y ve que le conviene utilizar una tarjeta para pagar menos, está endeudandose por alimentos. Y no tiene que ser pobre, lo hacen todos todos los días. El que va a un restaurante en Puerto Madero y paga con tarjeta se está endeudando por alimento", explicó el correntino, que cuestionó que se haya convocado a exponer a "organizaciones que ni siquiera tienen personería jurídica", con "números estadisticos prematuros" para incurrir en una "discusión engañadora que no muestra el país que tenemos y no es sincera con los números reales".

Tal como se había adelantado, desde el oficialismo ratificaron que, al igual que con la emergencia en discapacidad, buscarán avanzar en un dictamen propia. La oposición busca llegar a una síntesis. "Están en contacto entre varios diputados para llegar a eso. Todavía no se llegó", comentaron fuentes de Unión por la Patria a El Destape.

Entre los expositores invitados, Sebastian Barocelli, ex funcionario de la Secretaría Defensa del Consumidor, señaló que el sobreendeudamiento como “una temática multicausal” y consideró “indispensable que se implementen herramientas de educación financiera, un monitoreo de las prácticas abusivas y que se sancionen los incumplimientos en las relaciones de consumo en general".

Por su parte, Ariel Kaniucki, abogado especialista en endeudamiento familiar, explicó que hay "tres tipos de casos de sobreendeudamiento: uno, quien está al borde de caer en la mora; otro, el que tiene endeudamiento con múltiples acreedores; y el tercero, quien tiene tanto sobreendeudamiento que ya tiene un juicio ejecutivo".

"El problema del sobreendeudamiento, no es solamente un tema de orden legal y normativo, tiene que ver con una solución política de cómo se va a resolver en términos administrativos con las financieras y con las empresas de las billeteras virtuales", concluyó.