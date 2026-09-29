El nuevo secretario de Discapacidad tuvo un accidente y está internado con fracturas

Apenas una semana de asumir como nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia se fracturó diversos huesos y quedó internado en el Hospital Pirovano, tras sufrir un grave accidente en moto. Si bien los médicos descartaron lesiones neurológicas sigue en evaluación constante.

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Según información a la que accedió El Destape, el funcionario presenta fracturas en varios huesos, aunque no registra lesiones neurológicas. Se encuentra bajo atención médica y en evaluación en el Hospital Pirovano, en el barrio porteño de Coghlan.

Del accidente de Di Liscia, que había asumido en el organismo la semana pasada en reemplazo de Alejandro Vilches, no se conocen detalles de cuándo ni cómo fue. Sus fracturas serían en las costillas, una clavícula y un omóplato.

Su llegada a Discapacidad

Su arribo al Gobierno se dio en medio de la interna a cielo abierto en el Gobierno libertario tras las discusiones en torno al Presupuesto 2027, que tuvo partidas y cambios con los que hasta propios dirigentes del oficialismo no estaban de acuerdo.

Di Liscia estuvo al frente del IOMA entre 2017 y 2019, período durante el cual la obra social bonaerense contaba con más de 2,2 millones de afiliados. Antes de asumir ese cargo, desarrolló distintas funciones dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana. Previamente, fue director general de Control de Gestión entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, y director general de Reforma Administrativa desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2011.