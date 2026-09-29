La Justicia dejó en suspenso el desalojo de FATE

La Justicia de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y dejó en suspenso la orden de desalojo de la planta de FATE ubicada en la provincia de Buenos Aires.

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El Sutna explicó que la Sala II en lo penal de la Cámara de Garantías de San Isidro resolvió elevar a Casación el recurso presentado por el Sindicato del Neumático contra la orden de desalojo. "Es evidente que un conflicto laboral que está en plena lucha en lo sindical, en la justicia laboral, en lo administrativo y que los medios de comunicación lo presentan como el conflicto de mayor trascendencia en la industria argentina, nombrado por el presidente Milei en cada discurso y entrevista, no puede ser resuelto mediante la justicia penal, tratando a los trabajadores que luchan contra un ilegal lock out patronal como si fueran delincuentes", indicó.

"Compañeros de 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad han dedicado su vida al trabajo y mal puede alguien acusarlos de delinquir. Lo que sí es un ilícito a todas luces es el lock out patronal implementado por Madanes, mientras la heroica resistencia obrera que lleva más de siete meses de lucha, soportando el calor y el luego frío, ahogos económicos e injustas presiones judiciales merece la atención de todos aquellos que tienen responsabilidad política sobre este conflicto", continuó el comunicado.

La "guardia alta" de los trabajadores

En otro pasaje del comunicado, el sindicato señaló que los trabajadores mantienen "la guardia alta frente a cualquier intento de sofocar la lucha con maniobras económicas o por medio del uso directo de la violencia". Además, agradecieron "a todas las organizaciones, artistas, personalidades y a todo el pueblo obrero argentino por el enorme acompañamiento y solidaridad hacia los trabajadores y a este justo reclamo colectivo, comprendiendo que su participación es fundamental para alcanzar una solución positiva para los trabajadores de FATE y toda la clase obrera".

"Llamamos a todas las organizaciones obreras a acompañar la movilización de mañana miércoles, a las 11 hs, al Juzgado Nacional del Trabajo N° 17 (Av. Roque Sáenz Peña 760) en reclamo del pago de salarios, motivo por el cual ya fue embargada FATE y la jueza Liliana Rodríguez Fernández debe hacerlos efectivos sin excusas ni dilaciones", concluyó Sutna.