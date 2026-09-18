Trabajadores de Fate resisten en la puerta de la fábrica y volvieron a denunciar un “lockout patronal”

En medio de un conflicto laboral que se extiende de manera ininterrumpida desde el pasado 18 de febrero, los trabajadores de la empresa fabricante de neumáticos Fate resisten en una carpa montada en las inmediaciones de la planta industrial, a la par que un grupo de operarios mantiene la permanencia en el interior del predio en la zona de los tanques de agua.

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En este marco de protesta externa e interna, Jorge, trabajador de la fábrica, visibilizó la situación del personal mediante declaraciones al canal Crónica TV y denunció el accionar de la compañía al rechazar de forma categórica el argumento del empresario Javier Madanes Quintanilla sobre un supuesto cese definitivo de las operaciones.

"Es grave lo que estamos viviendo los trabajadores en Argentina", aseguró el operario en sus declaraciones, donde apuntó de forma directa contra las determinaciones adoptadas por la dirección de la firma. Al profundizar sobre la situación del establecimiento ubicado en el predio fabril de San Fernando, el trabajador remarcó: "Fate no cerró. Madanes está haciendo un lockout patronal".

Según detalló el trabajador desde el acampe montado en los accesos a la planta, la compañía cuenta con la infraestructura, insumos y capacidad comercial necesarios para restablecer el ciclo productivo en forma inmediata. En ese sentido, desacreditó la posición de la patronal.

"Madanes se escuda en que la empresa cerró. Pero no bajó la firma, sigue vendiendo cubiertas en algunos locales, tiene un depósito de cubiertas que quiere vender y materia prima para arrancar mañana si quiere". Ante este escenario, la permanencia pacífica en la carpa exterior y en la estructura superior del predio busca sostener la defensa activa de los puestos de trabajo frente a la parálisis unilateral de la producción.

Orden de desalojo y reclamo del sindicato ante la CGT

El conflicto fabril sumó un elemento de máxima tensión este jueves, cuando se dio a conocer una orden judicial de desalojo dictada sobre la planta de neumáticos. La medida fue repudiada de manera inmediata por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), organización gremial que rechazó los términos del dictamen judicial y denunció que el fallo fue firmado "en forma totalmente aberrante".

A través de un pronunciamiento institucional, la representación sindical remarcó la ilegalidad del freno de la actividad fabril y responsabilizó plenamente a las autoridades de la firma. En esa línea, el gremio sostuvo formalmente que "quien está actuando en forma totalmente ilegal a través de un lockout es la patronal", al tiempo que cuestionó las medidas orientadas a la judicialización de las acciones legítimas de protesta obrera.

En busca de coordinar acciones de respaldo con el conjunto del movimiento sindical, la conducción del Sutna mantuvo el miércoles una reunión de trabajo con dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la calle Azopardo 802. Durante el encuentro, la delegación gremial presentó "el planteo de la necesidad de poner fin al ilegal lockout patronal implementado en la fábrica Fate" y advirtió sobre "el intento de criminalización que implica la intención de elevar a juicio a trabajadores".

Por último, el sindicato consideró que "el triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera".