Ordenaron el desalojo de la planta de Fate: "Quien está actuando en forma ilegal es la patronal"

El Sindicato del Neumático (Sutna) denunció que la sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro,"en forma totalmente aberrante", ordenó el desalojo de la planta de Fate en San Fernando. Desde febrero, mes en el que la empresa anunció el cierre de la planta y 920 despidos, los trabajadores permanecen en la fábrica.

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En el comunicado difundido este jueves, Sutna repudió que el fallo judicial se firmó "sin importar que quien está actuando en forma totalmente ilegal a través de un lockout es la patronal".

El sindicato llamó "a todos a acercarse" a "a la puerta de la planta a apoyar a los trabajadores de FATE ante semejante injusticia, así como a reforzar la presencia en la madrugada". "Anunciamos que mañana 18 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta", informó.

"El movimiento obrero argentino e incluso los medios internacionales siguen de cerca esta justa lucha obrera que pretende ser aplaca por medio de la violencia defendiendo la posición ilícita de la patronal", agregó Fate.

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