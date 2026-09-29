LLA y aliados aprobaron su dictamen de morosidad y proponen la educación financiera como solución

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados dieron dictamen este martes al proyecto de La Libertad Avanza (LLA) y aliados para la problemática del endeudamiento familiar. El oficialismo logró diluir el tema que había logrado una unificación de la oposición dura y propuso la "educación financiera".

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La propuesta del oficialismo, en el marco del proyecto impulsado por la oposición dura, logró 32 firmas y dos disidencias, de la Unión Cívica Radical (UCR), de un total de 61 presentes. Fuentes parlamentarias informaron a El Destape que el oficialismo todavía no tiene prevista una fecha para llevarlo al recinto.

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La diputada de LLA Silvana Guidici cruzó a la oposición dura por intentar a través de una ley buscar una regulación "estas formulaciones del pasado (topes a las tasas, plazos obligatorios, condonaciones de los punitorios) nos recuerdan y nos retrotraen exactamente al punto en el que estuvimos con la ley de Alquileres".

"No aprendieron lo suficiente: poniendo topes ficticios porque lo diga una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado, quebrarle las posibilidades de oportunidad a la gente para poder pensar en un país distinto, en la esperanza del futuro y en la construcción del bien común", afirmó. Luego, señaló que en el dictamen del oficialismo establece incorporar a la ley de Educación Financiera un capítulo "para que la educación financiera esté en la currícula y se incorpore a esa manda que nos dio la ley de 2018".

La oposición dura, que había empujado en el recinto para lograr el emplazamiento, arribó a un dictamen en común. "Hemos dejado parte de nuestras propuestas de lado, en pos de continuar la conversación, en pos de que lo urgente no puede ser postergado, de un régimen al que no sabemos por dónde se entra o qué está defendiendo", planteó el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, que marcó que avanzarán en la discusión "sin dejarnos de extorsionar o amedrentar" ya que creen que esto puede "llevar algún alivio, aunque no resuelva el problema de fondo"

Entre algunos de los puntos de la propuesta opositora, se establece la persona presenta la solicitud directamente ante cada acreedor comprendido. Desde la presentación se activan las protecciones del régimen. El acreedor verifica los requisitos, tramita el acogimiento y debe resolver en 10 días hábiles desde que cuenta con la información necesaria. Ante falta de respuesta o incumplimiento, interviene el BCRA respecto de sujetos regulados o Defensa del Consumidor respecto de los no regulados.

Según se indicó, pueden adherir "personas humanas residentes en la Argentina que, al 31/8/2026, tengan 60 días o más de mora en créditos al consumo, o que aun estando al día destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones". En total, juntaron 27 firmas, que incluyeron a diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. De este último bloque, faltó el cordobés Ignacio Aresca.

"Nos quieren convencer que se está resolviendo y nosotros que vemos las estadísticas del BCRA estamos viendo que la morosidad todavía está cerca de seis millones de argentinos, frente a veinte millones de personas que accedieron al crédito", expusó la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos.

Su compañero de bancada Itai Hagman acotó, respecto a que el proyecto oficialista apunta a la "educación financiera" y no a la intervención de las leyes o el Estado, que "es una respuesta cínica frente a la magnitud del problema que tenemos resolver el problema de la mora descargando la responsabilidad de la familia y no diciendo nada sobre los acreedores y el sistema financiero".

Hubo un tercer dictamen de parte de Argentina Federal, que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua. "En nuestra provincia la gente se endeudó para comer, para comprar remedios, y les estamos proponiendo que sean licenciados y técnicos en finanzas", se quejó el jefe de la bancada, Oscar Herrera Ahuad, que señaló que en Salta "hay 165 deudores morosos" y hay 110 mil considerados "irrecuperables".

Al inicio de la reunión, el titular de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli propuso que expongan el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Nicolás Ferro, y el vicepresidente del Banco Nación, Alejandro Henke. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, aclaró que no era lo que se había acordado, pero señaló que no quieren que sea un antecedente para que la Presidencia, "por fuera de algo votado en el recinto, asuma atribuciones que no le confirió el pleno" en el emplazamiento.