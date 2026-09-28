Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la última semana de septiembre 2026

El dólar más barato este lunes 28 de septiembre es el dólar oficial a $1.545 que opera al mismo valor en el Banco Nación. En tanto, el MEP se aleja a $1.552 y el blue a $1.560.

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La brecha entre las distintas cotizaciones se mantiene así acotada, mientras el mercado sigue de cerca el comportamiento del mayorista, las tasas en pesos y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.

El valor del dólar hoy

Cómo comprar el dólar más barato a través del Banco Nación

Las personas que tengan una cuenta habilitada en dólares en el Banco Nación y se encuentren en condiciones de operar pueden realizar la compra a través de los canales digitales de la entidad.

Para hacerlo, deben ingresar al home banking o a la aplicación del banco y dirigirse a la sección destinada a la compra y venta de moneda extranjera. Allí deberán seleccionar la cuenta en pesos que utilizarán para la operación, ingresar el monto que quieren convertir y confirmar la transacción. Una vez concretada la compra, los pesos se debitan de la cuenta en moneda local y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en dólares del mismo titular.

El tipo de cambio utilizado será el vigente en Banco Nación al momento de confirmar la operación. Por ese motivo, es importante revisar la cotización antes de efectuar la compra.

Cuál es el dólar más barato

Qué es el dólar MEP y cómo se compra

Otra de las alternativas legales para acceder a moneda estadounidense es el dólar MEP o dólar bolsa, que este lunes cotiza a $1.538 y se encuentra apenas por encima del oficial. A diferencia de la compra bancaria tradicional, el MEP se obtiene mediante una operación en el mercado de capitales con títulos que pueden negociarse tanto en pesos como en dólares.

Para comprarlo, el ahorrista necesita una cuenta comitente en una ALyC o broker y una cuenta bancaria a su nombre. Primero debe transferir los pesos a la cuenta de inversión y comprar un título habilitado para la operatoria.

Posteriormente, y una vez cumplidos los plazos regulatorios cuando correspondan, el activo se vende contra dólares. Los fondos obtenidos pueden transferirse a una caja de ahorro en dólares perteneciente al mismo titular.

Algunas plataformas de inversión simplifican el procedimiento y permiten seleccionar directamente cuánto dinero se quiere destinar a la compra de dólar MEP. En esos casos, el sistema ejecuta las operaciones necesarias de manera automática.