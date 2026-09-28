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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 28 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 28 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 9 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 28 de septiembre

La actualización normal de este lunes, 28 de septiembre, muestra al dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, con compra a $1546.54 y venta a $1551.86, una variación de 0,47%. En el mercado de bonos, esa referencia se actualiza en tiempo presente y marca la cotización del dólar bolsa para la compra y la venta.

Hace 24 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 28 de septiembre

El dólar oficial del Banco Nación se cotiza este lunes, 28 de septiembre, con un valor de compra de $1495 y de venta de $1545, mientras registra una variación de 0,32%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 28 de septiembre

En el mercado informal, el dólar blue se compra a $1540 y se vende a $1560 este lunes, 28 de septiembre, con una variación de 0,00% respecto de su última referencia.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 27 de septiembre

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre

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18:12 | 25/09/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo el miércoles

El límite superior de la banda cambiaria volverá a actualizarse durante las últimas jornadas del mes.

Valor del dólar según el BCRA

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17:22 | 25/09/2026

Crisis financiera: Rubinstein alertó que el dólar llegaría a $3.500 a fines de 2027

El exfuncionario advirtió que durante el año electoral habrá un aumento considerable del tipo de cambio, que podría más que duplicar su valor actual. "El tema es evitar la hiperinflación", lanzó.

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17:13 | 25/09/2026

Crisis financiera: los ahorristas se llevaron más de U$S 3.000 millones en agosto

Los argentinos compraron U$S 3.366 millones en agosto, el mayor monto desde octubre de 2025 si se excluye julio, cuando la demanda estuvo atravesada por el efecto del Mundial. Ni las exportaciones del agro pudieron sostener semejante presión.

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15:59 | 25/09/2026

Rubinstein dijo que “el dólar les quedó demasiado bajo”: ¿a qué precio debería llegar?

Tras la advertencia de que la economía llegará "lánguida" a las elecciones si no se corrige el tipo de cambio, abrimos el debate en el foro de los suscriptores.

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14:52 | 25/09/2026

El Gobierno le pagó U$S 800 millones al FMI y cayeron las reservas

El Gobierno afrontó este viernes un pago de capital al organismo mientras avanza la tercera revisión del acuerdo. En 2027 se concentra una parte importante de los compromisos en dólares.

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13:05 | 25/09/2026

Crisis financiera: Riesgo país superó los 600 puntos y se debate el futuro del dólar

Mientras los bonos argentinos volvieron a perder valor y el riesgo país se mantuvo por encima de los 600 puntos, JP Morgan sostiene que el cepo podría continuar hasta después de las elecciones de 2027. Gita Gopinath, ex número dos del FMI, reclama una mayor depreciación del peso y una acumulación más rápida de reservas.

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07:48 | 25/09/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.540

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06:59 | 24/09/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.540

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19:56 | 23/09/2026

El valor máximo del dólar el viernes

El techo de la banda cambiaria volverá a subir en las próximas jornadas y marcará el límite superior para el dólar mayorista. El mercado llega al viernes con mayor atención sobre el tipo de cambio por vencimientos financieros de fin de mes.

El valor máximo del dólar según el BCRA

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07:05 | 23/09/2026

El dólar oficial cotizó estable y cerró en $ 1.535

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06:45 | 22/09/2026

Sin movimientos, el dólar oficial cerró en $ 1.535

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20:10 | 21/09/2026

El mercado empezó a presionar para subir el precio del dólar

El FMI va a presenciar una semana de tensión cambiaria, que alcanzará el pico el viernes, cuando se fije el valor oficial del dólar para liquidar el bono dólar link que vence a fin de mes. Este martes la Secretaría de Finanzas intentará hacer un canje para aflojar la presión. Hay dudas sobre la consistencia técnica del Presupuesto.

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