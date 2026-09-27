Ejército de Israel afirmó que mató a un comandante de Hamas en la Franja de Gaza

La guerra en Irán mantiene en vilo a todo el mundo. La semana de asamblea en Naciones Unidas escaló todavía más las chicanas y rispideces entre el eje de Estados Unidos e Israel contra Irán, con chicanas y cruces verbales de parte del presidente Donald Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu contra su contraparte diplomática de la República Islámica. El canciller Abbas Aragchi salió a hablar incluso este viernes, cuando advirtió que desde Teherán le acercaron una propuesta a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz "en sólo siete días", la cual todavía no fue respondida por los norteamericanos.

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Trump, en tanto, se reunió con el líder chino Xi Jinping y le habría exigido "que no ayude de ninguna manera" a los iraníes, lo cual también fue pedido por el propio embajador estadounidense en China, David Perdue, horas después del comentario de Trump. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.