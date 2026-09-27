Ejército de Israel afirmó que mató a un comandante de Hamas en la Franja de Gaza

La guerra en Irán mantiene en vilo a todo el mundo. La semana de asamblea en Naciones Unidas escaló todavía más las chicanas y rispideces entre el eje de Estados Unidos e Israel contra Irán, con chicanas y cruces verbales de parte del presidente Donald Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu contra su contraparte diplomática de la República Islámica. El canciller Abbas Aragchi salió a hablar incluso este viernes, cuando advirtió que desde Teherán le acercaron una propuesta a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz "en sólo siete días", la cual todavía no fue respondida por los norteamericanos.
Trump, en tanto, se reunió con el líder chino Xi Jinping y le habría exigido "que no ayude de ninguna manera" a los iraníes, lo cual también fue pedido por el propio embajador estadounidense en China, David Perdue, horas después del comentario de Trump. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.