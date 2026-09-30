Tras el fallo de la Corte por la Ley de Tierras, Milei y gobernadores viajan a París

El presidente Javier Milei iniciará hoy su actividad en la ciudad de París, Francia, para encabezar el “Argentina Week” y reunirse con su par Emmanuel Macron, mientras que además dará un discurso de manera virtual para el Coloquio de IDEA que se celebrará en Mar del Plata.





Tal como confirmaron fuentes oficiales y la organización, el jefe de Estado se hará presente en la edición 62° del Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que se desarrollará este miércoles y hasta el viernes inclusive en Mar del Plata, Buenos Aires.

La intención es que, desde París, el economista ofrezca un discurso este miércoles a las 18.30 sobre el panorama económico de la Argentina, en el cierre de la primera jornada del evento empresario, cuyo lema de esta edición es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

Este miércoles, Milei tendrá actividades por la Argentina Week, mientras que el jueves disertará en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); luego tendrá una reunión con empresarios y, por último, otra con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

No estará solo, ya que lo acompañará una comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios. El objetivo es exponer ante ejecutivos globales las oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país.

El evento, denominado Argentina Week, tendrá lugar entre este miércoles y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.

El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.