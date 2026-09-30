A solo unas horas de su regreso de Nueva York, Javier Milei volvió a subirse al avión presidencial. En esta ocasión el destino es Francia, más precisamente París, donde se llevará a cabo la Argentina Week entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El líder de La Libertad Avanza viajó acompañado por 12 gobernadores, una buena parte de su gabinete y empresarios. Durante su estadía en "la ciudad de las luces", Milei tendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron, presidente francés, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Paralelamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel estará en Madrid entre el 1 y 2 del mes venidero. En tanto, este martes hubo mesa política. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Tras el fallo de la Corte por la Ley de Tierras, Milei y gobernadores viajan a París
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
"Esta Corte es indigna": rechazan el fallo sobre la Ley de Tierras
Este martes, el máximo tribunal revocó la derogación de la Ley Tierras. Organizaciones civiles y dirigentes políticos opositores cuestionaron la decisión de los jueces.
Organizaciones civiles y dirigentes opositores repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la derogación de la Ley de Tierras porque la consideraba inconstitucional. El dictamen de este martes fue sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23; semanas atrás, el Gobierno retiró del proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras.
Hace 2 horas
Milei inicia su visita a París y desde allí expondrá en el Coloquio de IDEA
El presidente Javier Milei iniciará hoy su actividad en la ciudad de París, Francia, para encabezar el “Argentina Week” y reunirse con su par Emmanuel Macron, mientras que además dará un discurso de manera virtual para el Coloquio de IDEA que se celebrará en Mar del Plata.
Tal como confirmaron fuentes oficiales y la organización, el jefe de Estado se hará presente en la edición 62° del Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que se desarrollará este miércoles y hasta el viernes inclusive en Mar del Plata, Buenos Aires.
La intención es que, desde París, el economista ofrezca un discurso este miércoles a las 18.30 sobre el panorama económico de la Argentina, en el cierre de la primera jornada del evento empresario, cuyo lema de esta edición es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.
Este miércoles, Milei tendrá actividades por la Argentina Week, mientras que el jueves disertará en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); luego tendrá una reunión con empresarios y, por último, otra con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.
No estará solo, ya que lo acompañará una comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios. El objetivo es exponer ante ejecutivos globales las oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país.
El evento, denominado Argentina Week, tendrá lugar entre este miércoles y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.
El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.
Hace 2 horas
Ley de Tierras: la Corte revocó el fallo que declaraba inconstitucional su derogación
El máximo tribunal indicó que "no es posible tener por configurado un caso" ante la "clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo".
La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.
Hace 9 horas
El truco de Galperín para quedarse con la plata de ANSES
Marcos Galperin juega con la desesperación de jubilados, madres, niños y desempleados y les ofrece ganar 20 millones de pesos a cambio de que cobren su prestación de ANSES por Mercado Pago. Pueden participar chicos desde 13 años de edad, según se estipula en las bases y condiciones del sorteo. Sorteos millonarios y préstamos usurarios.
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Apps de préstamos: millones de descargas, acoso por morosidad y denuncias de estafas
Las apps de préstamos ya suman 4 millones de descargas solo en Google PlayStore. Y en esa red de infinitas deudas, se multiplican las denuncias por dinero no pedido, morosidad castigada con acoso y tasas de hasta 1.700%.
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Amenazados, violentados y desamparados: historias de familias endeudadas con prestamistas
La política recién comenzó a discutir el drama de los endeudados con bancos o billeteras virtuales, pero en los barrios más pobres de AMBA y en partes del interior la desesperación económica empuja a miles de argentinos a una figura aún más cruel e invisibilizada: los prestamistas informales y sus tasas usureras. Historias de amenazas, miedo y violencia que están fuera del radar del Estado.
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El sector clave que aprueba a Milei de cara a las elecciones 2027
Lo reveló una encuesta de La Sastrería. Más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión del Presidente.
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Piden abrir las cuentas cripto de Adorni en la causa por enriquecimiento
El ex jefe de Gabinete además deberá explicar su crecimiento patrimonial durante los años previos a la gestión pública en el Gobierno de Javier Milei.
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Riesgo Milei: la crisis financiera golpea al Gobierno en la previa del viaje a París
Mientras el Gobierno prepara una gira por París junto a ministros y gobernadores para exhibir respaldo político y atraer inversiones, el Riesgo País, la caída de acciones, la presión cambiaria y el deterioro de la confianza en la gestión profundizan las señales de alarma financiera.
Hace 12 horas
La banca JP Morgan dio otra vez la señal de largada
JP Morgan recortó sus proyecciones económicas y encendió señales de alerta sobre los activos argentinos. El menor ritmo de acumulación de reservas y el aumento de las tasas exigidas para comprar deuda pública en dólares complican el programa financiero de 2027. El deterioro de la economía real empieza a trasladarse al frente financiero.
Jamie Dimon, número uno mundial de la banca JP Morgan. El golpe de realidad al experimento liberal-libertario vino del lado que menos podían esperar Javier Milei y Luis Caputo. Imagen ChatGPT.
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El mercado insiste en que el problema es la economía real y castiga a las acciones
Los datos preliminares anticipan una caída de la recaudación del IVA del orden del 5% en septiembre, con una inflación que puede volver a comenzar con 2%. El mercado percibe la debilidad de la economía y castiga a las empresas. Los ADR sufrieron bajas generalizadas y el Merval frenó la caída por una tregua en la presión sobre el dólar.
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La mesa política se unifica para tapar las internas con la agenda de seguridad
El encuentro duró casi tres horas: estuvieron los integrantes habituales y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El nuevo objetivo en comun es barrer las diferencias internas bajo la alfombra de la inseguridad.
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La Justicia dejó en suspenso el desalojo de FATE
La Sala II de la Cámara de Apelaciones de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por el Sindicato del Neumático contra la orden de desalojo.
Hace 14 horas
El nuevo secretario de Discapacidad tuvo un accidente y está internado con fracturas
Se desconoce cómo y dónde fue el accidente en moto. Sus fracturas fueron en siete costillas del lado derecho, la clavícula y el omóplato.
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Con dictamen propio, LLA y aliados diluyeron el planteo de la morosidad de la oposición
El oficialismo en Diputados logró las firmas necesarias para su texto sobre el problema de la morosidad. La oposición, que había empujado el emplazamiento en las comisiones, logró un proyecto unificado.
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Caputo vs. Caputo: el ministro destrozó a su propia gestión durante el macrismo
El ministro de Economía destacó supuestos logros del gobierno de Javier Milei, pero, para hacer eso, cuestionó su gestión anterior durante el macrismo.
Para festejar los supuestos logros del actual gobierno libertario, el exministro macrista y actual mileista cuestionó los datos de jubilaciones, inflación, tipo de cambio, actividad económica, crédito y pobreza.
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La historia de "La Cuartetera", la mítica yegua que Cambiaso clonó más de 20 veces
La historia de "La Cuartetera", la mítica yegua de Adolfo Cambiaso clonada gracias al actual director del CONICET.