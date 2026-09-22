Lorenzetti evitó responder si CFK podría ser candidata en una PASO: "No puedo opinar"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti evitó responder si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien afronta una condena a prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, podría ser candidata en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "No puedo opinar sobre eso", dijo en diálogo con A24.

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La declaración de Lorenzetti surgió de un fragmento compartido por el periodista Luis Novaresio de la entrevista que se emitirá completa en las primeras horas del martes. Allí, cuestionó la presentación que hicieron los abogados de CFK ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Hubo una sentencia del Tribunal Oral, esa sentencia fue revisada por la Cámara de Casación Penal. Entonces, ahí está el doble conforme que se requiere", señaló.

El magistrado cuestionó la estrategia de la defensa de la expresidenta en el marco de la causa Vialidad. "Después a la Corte llegó solo una parte, que es un recurso de queja. No fue concedido, por lo tanto el margen con el cual la Corte lo analiza es solamente limitado a esa queja respecto de lo que dice la Cámara de Casación", comenzó y siguió: "En esa queja la Corte dice que no está fundada. Entonces, se rechaza porque está mal fundada. Es un problema de la defensa, no de la parte".

"Hay otro aspecto importante. Si ustedes lo leen, ahí no se ha planteado la inconstitucionalidad de la inhabilitación. No fue planteada. La Corte no lo planteó porque no fue planteada", agregó Lorenzetti.

La presentación de los abogados de CFK

La semana pasada, los representantes legales de CFK anunciaron que un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad reveló un informe interno que desmiente que la exmandataria haya querido beneficiar con licitaciones al empresario Lázaro Báez. Según expusieron, entre 2009 y 2015 hubo una inversión de más de 2.000 millones de dólares, y que su grupo empresario "tuvo una participación ínfima en la destinación de fondos".

Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego realizaron una conferencia de prensa para presentar una nueva prueba con el que intentarán demostrar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que fue una sentencia "absolutamente injusta" y que se condenó a una persona "inocente".