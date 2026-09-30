La empresa británica Rockhopper desafió a Milei y ratificó que producirá petróleo en Malvinas en 2028

La petrolera Rockhopper Exploration confirmó que avanzará con el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas y que la primera extracción de crudo está prevista para el primer trimestre de 2028. La definición se produce en un contexto de tensión diplomática con Argentina, que impulsa sanciones contra compañías vinculadas a la exploración hidrocarburífera en el archipiélago.

{{{htmlAmp}}}

En su informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres, la firma británica subrayó que cuenta con el “continuo y firme respaldo” del Reino Unido y de las autoridades isleñas, a quienes calificó como socios estratégicos en el desarrollo del proyecto.

Desafían a Milei

El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, fue explícito al remarcar que las advertencias del gobierno de Javier Milei no alterarán el cronograma de producción. “El primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028”, aseguró.

Asimismo, Moody destacó que la adquisición del buque OSX-1 FPSO por parte de Navitas Petroleum, socio mayoritario con el 65% del proyecto, permitirá acelerar la fase de desarrollo central y aumentar la capacidad de extracción futura. En paralelo, Rockhopper informó que concluyó una ronda de capitalización que la deja “totalmente financiada” hasta el inicio de la producción. La compañía recaudó USD 180 millones mediante una colocación de nuevas acciones y otros USD 20 millones a través de una oferta abierta que superó las expectativas.

El ejecutivo británico subrayó que la operación fue respaldada por inversores internacionales y que las suscripciones alcanzaron el 118% de las acciones disponibles, lo que refleja confianza en la viabilidad del proyecto Sea Lion.

El proyecto Sea Lion contempla tres fases iniciales. La primera, aprobada en 2025, incluye la perforación de 11 pozos y comenzará a ejecutarse a principios de 2027. La producción será procesada en la plataforma flotante Aoka Mizu, con capacidad de hasta 55.000 barriles diarios. Las etapas posteriores prevén la perforación de 38 pozos adicionales en el Área de Desarrollo Central. Navitas planea tomar la decisión final de inversión en 2028 y comenzar la extracción hacia fines de 2030, utilizando el buque OSX-1 con capacidad de 125.000 barriles por día.

El anuncio de Rockhopper se produce en plena escalada del conflicto diplomático luego de que el gobierno de Milei abriera expedientes contra 60 empresas y personas vinculadas a la exploración en Malvinas y presentara denuncias penales contra Navitas y sus ejecutivos. Incluso, un tribunal federal de Tierra del Fuego dictó una medida cautelar para suspender las obras del proyecto. Sin embargo, la jueza reconoció que su efectivización depende de la cooperación internacional.

Asimismo, Milei dedicó buena parte de su discurso ante la Asamblea General de la ONU a la cuestión de soberanía y fijó un plazo de dos semanas para que el Reino Unido detenga el proyecto, bajo amenaza de iniciar un arbitraje internacional.

Las autoridades británicas y las isleñas respondieron de manera consistente, y calificaron las medidas argentinas como “ilegítimas y sin justificación legal”. Finalmente, el documento presentado ante la Bolsa de Londres constituye la primera referencia explícita de la compañía a las amenazas del gobierno argentino. En él, descarta formalmente cualquier impacto sobre el proyecto Sea Lion y ratifica que la producción de petróleo en Malvinas comenzará en 2028.