"Esta Corte es indigna": rechazan el fallo sobre la Ley de Tierras

Organizaciones civiles y dirigentes opositores repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la derogación de la Ley de Tierras porque la consideraba inconstitucional. El dictamen de este martes fue sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23; semanas atrás, el Gobierno retiró del proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras.

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El grupo denunciante, que aseguraba que el Gobierno incurrió en una práctica inconstitucional al derogar la Ley de Tierras mediante un DNU, fue el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Por ese motivo, presentó un amaro contra el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

El CECIM argumentaba que no era constitucional el artículo 154 del DNU, que derogaba la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. A partir de ahí, el camino judicial fue tumultoso: primero el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar que repuso la vigencia de la ley, luego el juez Alberto Recondo dejó sin efecto la cautelar y, en tercera instancia, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión, admitió la demanda y declaró la inconstitucionalidad del punto del DNU. Esa resolución fue la apelada por el Gobierno.

Qué dijo el CECIM tras el fallo de la Corte

Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema, que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el CECIM rechazó la decisión de los magistrados. "En un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que 'La Patria no se vende', la Corte entendió que no existe algo así como un bien juridico de soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23", señaló el CECIM, que hizo referencia al argumento de la Corte para revocar la derogación: el máximo tribunal aseguró que no podía configurarse una "controversia" por una "clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo".

Para el CECIM, la Corte "no exploró el planteo jurídico", sino que se limitó a considerar que la organización de excombatientes "no estaba legitimada". "Dijo, con claridad, que este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía. Extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes. Un Estado argentino que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la 'defensa de la soberanía nacional'. Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal. El fallo no solo se pela con el derecho. Lo hace con la humanidad, con la razonabilidad. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir", añadió.

El centro de excombatientes resumió el fallo con una frase contundente: "La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, rios, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas".

La respuesta de legisladores opositores

Diputados y senadores de la oposición reaccionaron al fallo de la Corte de este miércoles. Uno de los primeros dirigentes en publicar un mensaje fue el senador peronista Eduardo "Wado" de Pedro, quien tuiteó: "La Corte falló en contra de los combatientes de Malvinas, de la ley y la Constitución, de la soberanía y de la Nación, poniendo a la Argentina en venta y habilitando la entrega indiscriminada del territorio a los capitales extranjeros".

Desde la banca de diputados de Unión por la Patria, Florencia Carignano expresó en sus redes sociales: "La Corte Suprema revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras. ¿El resultado? Se vuelve a abrir la puerta para que nuestros territorios queden a disposición de los amigos de Milei y Toto Caputo". Por su parte, la diputada Blanca Osuna señaló: "Rápidos con los poderosos, lentos con los ciudadanos. La Corte actúa con celeridad para favorecer al Gobierno con la Ley de Tierras, mientras la Ley de Financiamiento Universitario sigue esperando justicia".

El diputado socialista Esteban Paulón también repudió la decisión de los magistrados del máximo tribunal. "La Corte Suprema revocó el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. El resultado es concreto: vuelve a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Esto es aún más de lo que intentó aprobar el Gobierno en el Senado hace unas semanas", tuiteó y concluyó: "Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado. Hago un llamamiento a mis colegas a convocar URGENTE una sesión especial para avanzar en ese sentido".