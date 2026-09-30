Poder desatado: Milei de fiesta en París, Bullrich de campaña en IDEA y la Corte de remate

El poder argentino se mueve en tres locaciones geográficamente distantes pero unidas por los objetivos entre sí. En París, Javier Milei encara otro egotrip con una docena de gobernadores, la Argentina en oferta ante inversores y autoelogios hechos con IA. En Mar del Plata, más de mil empresarios se reúnen en el coloquio de IDEA para discutir el país que viene con Patricia Bullrich como atracción principal. En Buenos Aires, la Corte Suprema revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras a gusto y necesidad de los dueños del dinero y del poder empoderados en los tribunales con dos centenares de promociones, incorporaciones y ascensos.

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Desatado y obsceno, el bloque de poder que incubó el experimento mileísta debate en público el mejor modo de continuar con el modelo mientras exprime los beneficios otorgados por instrumentos de gobierno -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que, casi sin contratiempos, operan en beneficio de la élite.

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Vitrina en París

Antes de partir, Milei subió a sus redes dos videos hechos con inteligencia artificial. En el primero, que promociona la Argentina Week, se lo ve parado en lo alto de la Torre Eiffel, junto a la bandera argentina, mientras acaricia a un león que trepa por la estructura, con música de tono épico. El segundo es un papelón diplomático. El lunes, Milei citó en X una publicación de la cuenta @DrClownPhD ("What really happened after the UN General Assembly") y la acompañó con su consigna "FENÓMENO BARRIAL". El montaje parodia la película "¿Qué pasó ayer?", lo coloca junto a Donald Trump, Giorgia Meloni y Volódimir Zelenski, entre otros, en una noche de excesos tras la Asamblea General de la ONU y ridiculiza a Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte, con el episodio de mayo en Vietnam que las redes convirtieron en una supuesta cachetada. Lo hizo cuatro días antes de sentarse con Macron en el Elíseo. Para lucir a la altura de los líderes que parodia, amplificó la burla contra la esposa de quien lo recibe. Las imágenes resumen el viaje: más escenografía que agenda. La "Argentina Week" corre del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Château de la Muette, sede de la OCDE, y el 1 de octubre habrá bilateral con Emmanuel Macron en el Elíseo, el quinto encuentro entre ambos. La embajada preparó una visita "muy económica", con eje en minería, energía y cooperación nuclear.

La comitiva es la de un gobierno que sobreactúa amalgama: Luis Caputo, Pablo Quirno, Karina Milei, Diego Santilli y Martín Menem, entre otros, expondrán frente a directivos de TotalEnergies, Glencore, Louis Dreyfus y Santander. El caso que se presentará como logro del viaje es el de Eramet, que proyecta en Salta una planta de litio de 5.000 toneladas iniciales, con una inversión que en julio pasó de 100 a 350 millones de dólares. A los inversores el presidente les dirá lo que anticipó en su entrevista con Le Point: "Vengan a llenarse los bolsillos en Argentina".

La fiesta parisina, sin embargo, arrancó con sabor amargo. Reporteros Sin Fronteras recorrió la ciudad con un camión de pantallas LED por los Campos Elíseos, el Trocadero y la rue de Rivoli, con frases del presidente contra la prensa, como la del 29 de abril de 2025: "No odiamos lo suficiente a los periodistas". La organización sostiene que Milei publica más de 35 mensajes diarios contra los medios en X y que Argentina perdió 58 puestos en tres años en su clasificación de libertad de prensa.

Las PASO, moneda de cambio

Con Milei viajaron doce gobernadores y un jefe de Gobierno: Jorge Macri, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio, Marcelo Orrego, Claudio Vidal e Ignacio Torres. La lista responde a una cuenta parlamentaria. El oficialismo tiene 21 votos propios en el Senado y necesita 37 para aprobar la reforma electoral que suspende las PASO. Los diez senadores de la UCR son la llave, y los gobernadores radicales tienen influencia sobre siete de ellos. Karina tendrá la misión de desatar el nudo afuera del recinto.

No resultará sencillo ni barato. "Está muy complejo sacar la reforma con la suspensión de las PASO", advirtieron los gobernadores durante el largo vuelo a Francia. Los mandatarios usaron el proyecto como herramienta de negociación para sus intereses territoriales, y Misiones, Corrientes y Salta se mostraron como las provincias más onerosas. Entre burbujas y canapés, los gobernadores buscarán estirar los tiempos y esperan reunirse en el CFI en octubre para fijar una postura común, mientras el presidente busca asegurar el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

IDEA, el blindaje y el plan B

En Mar del Plata, el Coloquio de IDEA cumple su edición 62 en el hotel Sheraton, con más de mil participantes. La agenda habla de crecimiento. La de fondo habla de seguros. Los empresarios buscan blindar el modelo económico de los cambios políticos: su presidente, Santiago Mignone, aspira a que quienes lleguen después construyan sobre lo hecho, y en la mesa aparecen el RIGI y los compromisos de deuda.

En ese escenario, Patricia Bullrich se quedó con la vidriera política. La senadora que conduce el bloque de La Libertad Avanza, pero estrena a diario una nueva "disidencia" con el oficialismo, animará el panel político del coloquio. En la previa no rehuyó de mostrarse como Plan B: "No quiero decir ni sí ni no de algo que no está en mi cabeza". En el coloquio los invitados recuerdan la escena de 2028, cuando en el mismo evento se hablaba de Plan V. En ese entonces, grupos empresarios alentaban la candidatura de María Eugenia Vidal como alternativa a Mauricio Macri, en caso de que el deterioro de su gobierno complicara la reelección. "Si nos hubieran hecho caso nos hubiésemos ahorrado a Cristina y a Alberto", dice un empresario que participa todos los años del evento. Al razonamiento le falta un dato: Vidal perdió por demolición su propia reelección en Provincia de Buenos Aires contra Axel Kicillof, quien ahora asoma como el principal rival de Milei.

La convocatoria oficial de IDEA fija la vara en veinte años. El lema del 62° Coloquio es "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia", y la entidad propone cambiar la conversación: dejar de pensar cómo superar la próxima crisis para preguntarse cómo crear las condiciones que sostengan el crecimiento durante las dos décadas siguientes. Los cuatro ejes son las megatendencias globales, los pilares de una Argentina estable (macroeconomía, instituciones, Justicia y confianza para invertir), la competitividad y el desarrollo, con educación y trabajo. Un relevamiento entre 218 directivos de empresas socias muestra que 80% espera una mejora económica, con expectativas moderadas. La Justicia figura entre los pilares de esa estabilidad. ¿Qué Justicia? La que en la previa del evento resolvió sobre la Ley de Tierras contra el sentimiento masivo que hace un mes se expresó en las calles y a favor del gobierno y la élite.

La Corte y la tierra

Los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que deroga la Ley de Tierras Rurales. La demanda fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. Según el fallo, los jueces entendieron que no había "caso" o "controversia" y que la soberanía territorial no encuadra como bien colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución. El tribunal aclaró que no juzga la validez del artículo, pero el fallo representa un aval al reiterado intento oficial de habilitar la extranjerización de las tierras.

La ley de 2011 fijaba un tope de 15% de extranjerización a escala nacional, provincial y subprovincial, un máximo de 30% para una misma nacionalidad y un límite de 1.000 hectáreas en zonas fértiles. Hacia 2013 entre 5% y 6% de la superficie nacional estaba en manos extranjeras y más de 1,1 millones de hectáreas figuraban en poder de sociedades de paraísos fiscales. El cálculo es que con la derogación de la norma la cifra podría duplicarse en menos de un lustro.

El Gobierno alcanzó por la vía judicial lo que no logró por la política cuando, a principios de agosto, una multitud frenó la derogación de la norma en el Congreso. Imperturbable al interés de las mayorías, la Corte actuó en favor de la élite que la parió. Y la política cómplice que acaba de alimentarla con 250 incorporaciones, promociones y ascensos.

Total normalidad.