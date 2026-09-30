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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 30 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 30 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 16 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 30 de septiembre

El dólar Oficial en el Banco Nación se cotiza este miércoles, 30 de septiembre, a $1495 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de 0,00%.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 30 de septiembre

El dólar blue se cotiza este miércoles 30 de septiembre en el mercado informal a $1540 para la compra y $1560 para la venta, mientras registra una variación de -0,32%.

Hace 7 horas

El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron

El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, muy por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto.

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"Es limitada": Caputo dijo qué va a pasar con el dólar y dio una tajante definición

En el marco del CFO Summit de El Cronista, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el esquema económico garantiza la estabilidad cambiaria.

¿Qué va a pasar con el dólar?: la tajante definición de Luis Caputo

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Hace 21 horas

El dólar oficial cerró en $ 1.545 y el contado con liquidación volvió a subir

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12:28 | 28/09/2026

Crisis financiera: subió el riesgo país, el dólar se disparó y cayeron bonos y acciones

El riesgo país avanzó hasta 636 puntos y los bonos profundizaron las pérdidas. El dólar blue llegó a $1.565, el CCL superó los $1.618 y la mayoría de las acciones operó en rojo.

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12:14 | 28/09/2026

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El dólar oficial se mantiene como la alternativa más barata para comprar divisas este lunes, mientras el mercado sigue de cerca las cotizaciones financieras y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.

Cuál es el dólar más barato

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11:20 | 28/09/2026

El dólar contado con liquidación tocó los $ 1.665 y subió más de 4% en un día

Luego, bajó un poco y cotizaba alrededor de $ 1630. Otra jornada marcada por la tensión cambiaria y la crisis financiera.

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09:55 | 28/09/2026

Dólar hoy en vivo: cuál es la cotización este domingo

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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18:12 | 25/09/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo el miércoles

El límite superior de la banda cambiaria volverá a actualizarse durante las últimas jornadas del mes.

Valor del dólar según el BCRA

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17:22 | 25/09/2026

Crisis financiera: Rubinstein alertó que el dólar llegaría a $3.500 a fines de 2027

El exfuncionario advirtió que durante el año electoral habrá un aumento considerable del tipo de cambio, que podría más que duplicar su valor actual. "El tema es evitar la hiperinflación", lanzó.

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17:13 | 25/09/2026

Crisis financiera: los ahorristas se llevaron más de U$S 3.000 millones en agosto

Los argentinos compraron U$S 3.366 millones en agosto, el mayor monto desde octubre de 2025 si se excluye julio, cuando la demanda estuvo atravesada por el efecto del Mundial. Ni las exportaciones del agro pudieron sostener semejante presión.

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15:59 | 25/09/2026

Rubinstein dijo que “el dólar les quedó demasiado bajo”: ¿a qué precio debería llegar?

Tras la advertencia de que la economía llegará "lánguida" a las elecciones si no se corrige el tipo de cambio, abrimos el debate en el foro de los suscriptores.

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14:52 | 25/09/2026

El Gobierno le pagó U$S 800 millones al FMI y cayeron las reservas

El Gobierno afrontó este viernes un pago de capital al organismo mientras avanza la tercera revisión del acuerdo. En 2027 se concentra una parte importante de los compromisos en dólares.

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13:05 | 25/09/2026

Crisis financiera: Riesgo país superó los 600 puntos y se debate el futuro del dólar

Mientras los bonos argentinos volvieron a perder valor y el riesgo país se mantuvo por encima de los 600 puntos, JP Morgan sostiene que el cepo podría continuar hasta después de las elecciones de 2027. Gita Gopinath, ex número dos del FMI, reclama una mayor depreciación del peso y una acumulación más rápida de reservas.

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