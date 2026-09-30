El truco de Galperín para quedarse con la plata de ANSES

Marcos Galperin juega con la desesperación de jubilados, madres, niños y desempleados y les ofrece la ilusión de ganar 20 millones de pesos a cambio de que cobren su prestación de ANSES por Mercado Pago.

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“¡$ 20.000.000 pueden ser tuyos! Cobrá ANSES en Mercado Pago y participá del sorteo”, notifica la plataforma a sus clientes. ¿Cuál es el truco? Para Galperín y Mercado Pago esos 20 millones de pesos mensuales son una inversión mínima al lado de los miles de millones que pueden obtener al quedarse con estos ingresos. ¿Cómo? Lo explicó en detalle el abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor cuando Galperín empezó a captar los fondos de las Asignaciones Familiares. Es así: “Es muy simple: La ANSES liquida los beneficios el día 16 de cada mes y ese día transfiere el dinero a los bancos y, desde ahora, a esa plataforma. Pero los beneficios se cobran a partir del primer día hábil del mes posterior. O sea que, desde el día 16 de un mes, hasta el primer día hábil del mes siguiente, los bancos y ahora Marcos Galperín, ese mismo que, igual que Clarín y La Nación, no pagan cargas sociales porque las triangulan con IVA, o sea, que desfinancian a la seguridad social, ponen el dinero de la seguridad social que es de todos los argentinos a hacer negocios que le da intereses a él, pero que no impactan en los beneficios que después paga”.

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Un negocio redondo para Galperín: recibe el dinero, lo timbea 2 semanas, gana más dinero y simula generosidad con un sorteo de 20 millones de pesos mientras, obviamente, no reparte la que ganó “moviendo” esa plata antes de pagar las jubilaciones y asignaciones. “En mi país, ganamos todos con Mercado Pago”, dice el lema del nacido en Argentina más rico. Pero gana solo él.

Un negocio que le habilitó Javier Milei.

En lugar de informar esto, otro de los trucos de Galperín para captar las asignaciones de ANSES es ofrecer que las paga 2 días antes. “Si empezás a cobrar en Mercado Pago a partir de septiembre de 2026, vas a recibir tu prestación 2 días hábiles antes de la fecha, durante los primeros 6 meses”, dice la web de Mercado Pago. Pero, como explica Fernández Pastor, tienen el dinero desde mucho antes.

Fernández Pastor afirmó que “el presidente Milei y el Director Ejecutivo de ANSES Mariano de los Heros le entregaron el negocio a alguien que tiene una exención para no pagar las cargas sociales. Todo ello, con la excusa de que el sistema ‘no es sustentable’, pero le regalan los intereses a quien lo hace menos sustentable. Si eso no merece que los muchachos del Ministerio Público Fiscal investiguen, no sé qué lo merece”.

“Se deja expresamente establecido que Mercado Pago es el único y exclusivo organizador de la presente Promoción”, cierran los términos y condiciones del sorteo. Pero no es tan así: no habría sorteo sin el favor de Milei.

Tal vez por eso es la sintonía entre el presidente y el tecnomagnate. Esta semana Milei compartió una foto de una protesta donde se proponía cobrarles más impuestos a los ricos. Y escribió: “Dime en una imagen que sos envidioso y resentido. ¿Desde cuando un pecado capital como la envidia se convirtió en una virtud? Es más, la justicia social no es más que envidia con retórica. El día que ser envidioso y resentido vuelva a ser una vergüenza seremos grande (sin la s) de nuevo”.

Galperín retuiteó ese posteo de Milei, pero no le hace asco a captar las asignaciones que son parte de la justicia social. Te ofrece cobrar todo lo que pasa por ANSES. Incluye:

Asignación Universal por Hijo

Beca Progresar

Voucher

Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia

Ingreso Familiar de Emergencia

Desempleo

Prestación Previsional

PEUN

Asignaciones Familiares

Refuerzo Ingreso

Programa Hogar

Programa Ingreso Social con Trabajo

Todo tiende al engaño. Por ejemplo, esta iniciativa no aplica para “Salta, Mendoza, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Jujuy y Tierra del Fuego”. Pero recién se pueden enterar si entran a los términos y condiciones específicos del sorteo, a varios clicks de distancia.

Galperín habilita a participar desde los 13 años, para que incluso los niños apuren a sus madres para que le entreguen el dinero que cobran directo de ANSES. Los requisitos son: 1) que sean usuarios de Mercado Pago; 2) “que no se encuentren percibiendo al momento de la publicación de estos Términos y Condiciones por parte de ANSES ninguna asignación y/o cualquier otra prestación en Mercado Pago”; 3) que hayan apretado el botón “quiero participar”; 4) obviamente, que hayan optado por “la billetera de Mercado Pago como nueva forma de cobro en Mi ANSES para el cobro de asignaciones y/o cualquier otro tipo de prestación otorgado por ANSES”.

En una de las notificaciones a las que accedió El Destape se informa que la vigencia del sorteo es en el mes de septiembre y se realizará el próximo 15 de octubre.

Préstamos usurarios

Obviamente cada uno puede elegir qué hacer con su dinero. Pero la desesperación juega. Y Galperín lo sabe. Por eso en la app además de recibir notificaciones como la referida al sorteo de 20 millones de pesos para cobrar ANSES en Mercado Pago, el usuario también tiene a su alcance en un click el incentivo para tomar créditos millonarios a tasas muy altas. Por ejemplo, en la pantalla central, apenas debajo de donde se informa el dinero en cuenta, se puede recibir el ofrecimiento de una tarjeta de crédito (“Gratis y con $3.670.000 de límite”, según el caso que constató este medio) a créditos personales “para usar como quieras” o “Dinero Plus para pagar en 28 días”. A solo un click está la simulación. El siguiente click ya invita a tomar directamente el crédito. En el segundo préstamo, se ofrecen 300 mil pesos para 28 días. ¿Cuánto se debe devolver en el caso que constató El Destape? 344.554,52 pesos. Esto arroja un interés del 14% mensual, lo que supera el 150% anual.

Por créditos de esta calibre (y mucho peores), la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) realizó una demanda contra Mercado Pago. La presentación la realizó el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, que se hizo eco de 2 casos de mujeres menores de 30 años. Uno de una joven que tomó un préstamo de 8.000 pesos para comprarle unas vinchitas a su hija y terminó debiendo 127.000 pesos en aproximadamente un año, es decir, más de un 1.300%. Y el de otra joven, vulnerable, que se endeudó en 50.000 pesos para comprar pañales y acumuló una deuda de 700.000 pesos, según explicó a El Destape Mariano Amore, vicepresidente de ACFRA. La demanda, presentada en la Justicia Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires en los primeros días de septiembre, apunta al presunto cobro de intereses abusivos.

En diálogo este medio, Amore explicó: “El objetivo de nuestra demanda es primero acreditar el interés desmedido que se cobró en los 2 casos particulares que presentamos. Ahora estamos a la espera que le den traslado a Mercado Pago para que conteste. Luego solicitaremos una medida cautelar para que cesen estos cobros desmedidos sobre esta dos personas”. Y agregó: “Mercado Pago no informa de forma clara la tasa ni el costo financiero total en los préstamos que ofrece. A la vez, paga 20% de interés anual para utilizar el dinero del usuario pero cobra tasas para prestarlo que superan el 1.300%”.

Es tan grande la cantidad de morosos durante la gestión de Milei (muchos endeudados con Mercado Pago) que en los proyectos de ley sobre Endeudamiento Familiar, como el que impulsa la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, dedican un artículo exclusivamente al accionar que puedan tener las plataformas como la de Marcos Galperín con quienes tengan deudas y a su vez ingresos de Anses en la misma app. El artículo 7 de la iniciativa que impulsa Tolosa Paz propone la “Intangibilidad de los ingresos y prestaciones de carácter alimentario”. ¿Qué se busca con esto? Que “las sumas acreditadas en cuentas bancarias o de pago correspondientes a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar, las prestaciones correspondientes al Plan 1000 Días y las demás prestaciones actuales o futuras que tengan carácter alimentario serán intangibles y no podrán ser afectadas mediante débito automático, débito directo, cobro con transferencia, DEBIN, códigos de descuento u otros mecanismos destinados a la cancelación de cuotas de préstamos, créditos o financiaciones”. Porque la usura es total.

Por todo esto es central, siempre, leer la letra chica. En la app de Galperín, esa letra minúscula dice así: “Mercado Pago ofrece servicios de pago y no está autorizado por el Banco Central a operar como entidad financiera. Los fondos acreditados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni están garantizados conforme legislación aplicable a depósitos en entidades financieras”. Si algo falla no hay seguro.