El petróleo cierra septiembre con alzas de hasta 14% ante el estancamiento de las negociaciones

Los precios del crudo registraron nuevas subas en los mercados internacionales y se encaminaron hacia un cierre de mes con fuertes ganancias acumuladas, impulsados por el estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto armado entre Estados Unidos e Irán y por la persistente falta de oferta en los mercados de combustibles derivados. Las tensiones geopolíticas y la estrechez de productos refinados lograron contrarrestar el impacto del paulatino restablecimiento de los suministros provenientes de Oriente Medio.

{{{htmlAmp}}}

En las operaciones matutinas, los contratos de Brent para entrega en noviembre (que vencen durante esta misma jornada) avanzaron 57 centavos (0,6%) para ubicarse en 103,16 dólares el barril, mientras que la posición más activa correspondiente a diciembre sumó 94 centavos hasta cotizar en 97,10 dólares. En el mercado estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) mejoró 82 centavos (0,9%) y alcanzó los 90,20 dólares por barril. Con estos valores, el Brent se encamina a cerrar un incremento mensual cercano al 14% (su mayor alza desde julio pasado), al tiempo que el WTI registra un avance acumulado del 4%.

La dinámica comercial de la jornada estuvo marcada además por el ensanchamiento del diferencial entre ambos indicadores referenciales, que alcanzó sus niveles máximos en cuatro meses. Los operadores financieros siguen de cerca los posibles planes del gobierno de Estados Unidos para imponer restricciones a las exportaciones de gasóleo, una medida que podría generar un exceso de oferta interna en la potencia norteamericana y llevar a las refinerías locales a procesar menores volúmenes de petróleo crudo.

En el plano operativo en Oriente Medio, Arabia Saudita reanudó este martes las cargas de buques petroleros desde el puerto de Yanbu, ubicado sobre el mar Rojo, tras poner nuevamente en funcionamiento el oleoducto Este-Oeste. No obstante, las firmas de análisis financiero advirtieron que la normalización del flujo no basta para estabilizar los valores finales. En ese sentido, analistas del banco japonés MUFG explicaron que "la recuperación de los flujos de crudo debería mitigar las presiones sobre los precios impulsadas por la oferta, aunque es probable que la persistente escasez de productos y los elevados costos de transporte mantengan el mercado energético en general bajo presión".

Por otra parte, la evolución de los precios sigue estrechamente vinculada a la falta de certezas en el frente diplomático. Si bien desde Qatar expresaron su expectativa de que la diplomacia itinerante desarrollada entre Teherán y Washington pueda derivar en un avance decisivo, la Casa Blanca volvió a cerrar la puerta a probables concesiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió en forma categórica las versiones periodísticas difundidas por Axios y CNN, que atribuían a funcionarios estadounidenses la intención de aliviar las sanciones económicas a Irán y desbloquear fondos congelados a cambio de compromisos concretos en su programa nuclear. La desmentida presidencial ratificó la firmeza de la postura norteamericana en la negociación, alejando las perspectivas de una pronta resolución del conflicto que afecta el suministro energético global.

Con información de Reuters