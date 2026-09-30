Ministros israelíes apuntan al "terrorismo" tras el desvío de un avión que aterrizó en Arabia Saudita

Los ministros de Seguridad Nacional y Finanzas de Israel, los ultraderechistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, señalaron al "terrorismo" como la causa del desvío de un avión que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos y Tel Aviv. La aeronave debió emitir una alerta de emergencia y logró aterrizar en un aeropuerto de Arabia Saudí, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas del hecho.

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El episodio se desencadenó poco más de dos horas después del despegue desde Abu Dabi, al registrarse una alerta sobre el espacio aéreo jordano acompañada por una pérdida de altura y una repentina aceleración. Ante la imposibilidad de establecer contacto con la tripulación y ante la sospecha de un potencial secuestro, las autoridades israelíes desplegaron aviones militares hacia la zona.

A través de una publicación en redes sociales, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, sostuvo que la jornada dejó "otro sombrío recordatorio" e identificó lo ocurrido con la acción de "un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo". En su declaración, el funcionario enfatizó que el terrorismo es "un demonio con el que no cabe llegar a ningún acuerdo, salvo el de su derrota decisiva y su erradicación total de la faz de la tierra". A su vez, remarcó que la doctrina de seguridad de Israel debe ser llevada "al siguiente nivel" y llamó a continuar con las operaciones hasta lograr una victoria en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria (Cisjordania).

En la misma línea, el titular de la cartera de Finanzas, Bezalel Smotrich, hizo hincapié en que "cualquiera que intente estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debe pagar el mismo precio que si hubiera cometido los asesinatos", extendiendo esa responsabilidad tanto al autor como a cualquier Estado u organización terrorista que lo haya enviado. El ministro añadió además que el Estado de Israel debe poner el foco en la intención del acto más que en sus consecuencias.

Aunque las circunstancias en torno al incidente continúan sin confirmación oficial, testimonios de pasajeros citados por medios israelíes señalaron que varios ocupantes habrían intervenido ante un presunto intento por parte de los pilotos para hacerse con el control del aparato y estrellarlo.

Por su parte, un portavoz de la aerolínea Flydubai declaró a la agencia Europa Press que el vuelo "sufrió un incidente durante su ruta" y confirmó que la nave aterrizó "de forma segura" en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk. El representante de la compañía remarcó que todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo, asegurando que la seguridad y el bienestar del pasaje constituyen la máxima prioridad, y adelantó que sus equipos trabajan junto a las autoridades correspondientes a la espera de recabar más detalles confirmados.

Con información de EuropaPress.