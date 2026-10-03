Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 10 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
Al no haber operaciones en la city, el dólar MEP se mantiene estable en $1545.65 para la compra y $1546.59 para la venta, con una variación de -0,08%.
Hace 25 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
El dólar oficial cerró la semana el viernes con una cotización de $1490 para la compra y $1540 para la venta, una variación de -0,32%. Con el mercado cerrado durante este fin de semana, esos valores son la última referencia disponible para el sábado 3 de octubre.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
Con el mercado cerrado este fin de semana, el dólar blue cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1540 y de venta de $1560, mientras que su variación fue de 0,32%. De esta manera, la divisa estadounidense en el mercado paralelo dejó su última referencia disponible antes del descanso cambiario, sin operaciones durante el sábado 3 de octubre.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
Al no haber operaciones en la city hoy, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mantiene su estabilidad y se referencia para la compra en $1619.0033 y para la venta en $1628.3054, con una variación de 0,42%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar MEP cerró el viernes con un valor de compra de $1545.65 y venta de $1546.59, con una variación de -0,08%. Estas son las últimas cotizaciones disponibles para la divisa mientras no hay operatoria hasta el próximo inicio de semana.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
El dólar oficial cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1490 y de venta de $1540, registrando una variación de -0,32%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esa cotización se mantiene como referencia para este sábado, 3 de octubre.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
El dólar Blue cerró la semana el viernes con un precio de compra de $1540 y un valor de venta de $1560, una variación de 0,32%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esa cotización se mantiene como referencia para este sábado, 3 de octubre.
Hace 12 horas
Pasaporte de oro: Argentina se suma a países como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada
Argentina se incorporará a un mecanismo utilizado por un grupo reducido de países, cuyas economías son precarias.
Hace 22 horas
Pese a una leve baja del dólar oficial, volvieron a cerrar en alza los paralelos
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
12:46 | 01/10/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
06:43 | 30/09/2026
A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:35 | 29/09/2026
El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron
El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, muy por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto.
11:30 | 29/09/2026
"Es limitada": Caputo dijo qué va a pasar con el dólar y dio una tajante definición
En el marco del CFO Summit de El Cronista, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el esquema económico garantiza la estabilidad cambiaria.
¿Qué va a pasar con el dólar?: la tajante definición de Luis Caputo
06:51 | 29/09/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.545 y el contado con liquidación volvió a subir
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
12:28 | 28/09/2026
Crisis financiera: subió el riesgo país, el dólar se disparó y cayeron bonos y acciones
El riesgo país avanzó hasta 636 puntos y los bonos profundizaron las pérdidas. El dólar blue llegó a $1.565, el CCL superó los $1.618 y la mayoría de las acciones operó en rojo.
12:14 | 28/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial se mantiene como la alternativa más barata para comprar divisas este lunes, mientras el mercado sigue de cerca las cotizaciones financieras y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.
Cuál es el dólar más barato
11:20 | 28/09/2026
El dólar contado con liquidación tocó los $ 1.665 y subió más de 4% en un día
Luego, bajó un poco y cotizaba alrededor de $ 1630. Otra jornada marcada por la tensión cambiaria y la crisis financiera.
09:55 | 28/09/2026
Dólar hoy en vivo: cuál es la cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
18:12 | 25/09/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo el miércoles
El límite superior de la banda cambiaria volverá a actualizarse durante las últimas jornadas del mes.
Valor del dólar según el BCRA
17:22 | 25/09/2026
Crisis financiera: Rubinstein alertó que el dólar llegaría a $3.500 a fines de 2027
El exfuncionario advirtió que durante el año electoral habrá un aumento considerable del tipo de cambio, que podría más que duplicar su valor actual. "El tema es evitar la hiperinflación", lanzó.