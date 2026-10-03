Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre

Con el mercado cerrado este fin de semana, el dólar blue cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1540 y de venta de $1560, mientras que su variación fue de 0,32%. De esta manera, la divisa estadounidense en el mercado paralelo dejó su última referencia disponible antes del descanso cambiario, sin operaciones durante el sábado 3 de octubre.