Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 2 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 6 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 2 de octubre
Este viernes, 2 de octubre, el dólar oficial del Banco Nación se muestra con una actualización normal: la compra se ubica en $1495 y la venta en $1545, mientras que la variación registrada es de 0,32%.
Hace 21 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 2 de octubre
El dólar Blue se cotiza este viernes, 2 de octubre, en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%. Así, la divisa que se opera fuera del sistema formal mantiene su referencia para quienes buscan comprar o vender en la rueda actual.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 2 de octubre
El dólar contado con liqui (CCL) cotiza este viernes 2 de octubre en $1621.5613 para la compra y $1629.8023 para la venta, con una variación de 1,44%, en el mercado de contado con liqui.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 2 de octubre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza este viernes, 2 de octubre, con un valor de compra de $1547.83 y de venta de $1551.28, y registra una variación de 0,82%, en una rueda en la que el mercado de bonos sigue marcando la referencia para su cálculo.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 2 de octubre
Este viernes, 2 de octubre, el dólar oficial en el Banco Nación se actualiza y cotiza a $1495 para la compra y $1545 para la venta, con una variación de 0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 2 de octubre
Este viernes, 2 de octubre, el dólar Blue se cotiza en el mercado informal con una compra a $1535 y una venta a $1555, mientras que su variación es de -0,32%.
Hace 16 horas
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
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06:43 | 30/09/2026
A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos
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20:35 | 29/09/2026
El Banco Central hizo la mayor compra de divisas en el mes pero las reservas bajaron
El BCRA lleva acumulados U$S 313 millones en el noveno mes del año, muy por debajo de los U$S 768 millones que compró en agosto.
11:30 | 29/09/2026
"Es limitada": Caputo dijo qué va a pasar con el dólar y dio una tajante definición
En el marco del CFO Summit de El Cronista, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el esquema económico garantiza la estabilidad cambiaria.
¿Qué va a pasar con el dólar?: la tajante definición de Luis Caputo
06:51 | 29/09/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.545 y el contado con liquidación volvió a subir
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12:28 | 28/09/2026
Crisis financiera: subió el riesgo país, el dólar se disparó y cayeron bonos y acciones
El riesgo país avanzó hasta 636 puntos y los bonos profundizaron las pérdidas. El dólar blue llegó a $1.565, el CCL superó los $1.618 y la mayoría de las acciones operó en rojo.
12:14 | 28/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial se mantiene como la alternativa más barata para comprar divisas este lunes, mientras el mercado sigue de cerca las cotizaciones financieras y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.
Cuál es el dólar más barato
11:20 | 28/09/2026
El dólar contado con liquidación tocó los $ 1.665 y subió más de 4% en un día
Luego, bajó un poco y cotizaba alrededor de $ 1630. Otra jornada marcada por la tensión cambiaria y la crisis financiera.
09:55 | 28/09/2026
Dólar hoy en vivo: cuál es la cotización este domingo
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre
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18:12 | 25/09/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo el miércoles
El límite superior de la banda cambiaria volverá a actualizarse durante las últimas jornadas del mes.
Valor del dólar según el BCRA
17:22 | 25/09/2026
Crisis financiera: Rubinstein alertó que el dólar llegaría a $3.500 a fines de 2027
El exfuncionario advirtió que durante el año electoral habrá un aumento considerable del tipo de cambio, que podría más que duplicar su valor actual. "El tema es evitar la hiperinflación", lanzó.
17:13 | 25/09/2026
Crisis financiera: los ahorristas se llevaron más de U$S 3.000 millones en agosto
Los argentinos compraron U$S 3.366 millones en agosto, el mayor monto desde octubre de 2025 si se excluye julio, cuando la demanda estuvo atravesada por el efecto del Mundial. Ni las exportaciones del agro pudieron sostener semejante presión.
15:59 | 25/09/2026
Rubinstein dijo que “el dólar les quedó demasiado bajo”: ¿a qué precio debería llegar?
Tras la advertencia de que la economía llegará "lánguida" a las elecciones si no se corrige el tipo de cambio, abrimos el debate en el foro de los suscriptores.