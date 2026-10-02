Antigua y Barbuda es una isla caribeña ex colonia británica que tiene vigente el mecanismo de "pasaporte de oro" que anunció Argentina.

Argentina anunció la puesta en marcha de un programa de ciudadanía por inversión, conocido internacionalmente como “pasaporte de oro”, que permitirá a extranjeros acceder a la ciudadanía argentina a partir de determinados aportes económicos. El esquema ubicará al país dentro del reducido grupo de Estados cuya economía presenta altos niveles de precariedad y en, algunos casos, se caracterizan por ser paraísos fiscales.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante Argentina Week en París. El Gobierno estableció dos vías principales: una contribución no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro o la adquisición de un título público por USD 800.000. Para una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, el aporte total puede alcanzar los USD 500.000 bajo el esquema de contribuciones familiares.

Los 13 países que ya utilizan el sistema

La ciudadanía por inversión no es un mecanismo exclusivo de Argentina. Distintas bases especializadas relevan un grupo reducido de países que ofrecen programas mediante los cuales determinados extranjeros pueden obtener la ciudadanía a cambio de una inversión o contribución económica.

Entre los países que aparecen en los relevamientos de 2026 se encuentran:

Antigua y Barbuda

Dominica

Granada

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

El Salvador

Nauru

Turquía

Vanuatu

Sierra Leona

Santo Tomé y Príncipe

Jordania

Egipto

El CBI Index, además, contabiliza 14 jurisdicciones con programas operativos en 2025 e incluye también a Austria, Camboya y Malta, entre otras.

Qué tienen en común estos programas

El modelo se basa en una premisa similar: un extranjero realiza una contribución económica, una inversión o adquiere determinados activos y, bajo las condiciones establecidas por cada legislación, obtiene una vía acelerada hacia la ciudadanía.

Los mecanismos no son idénticos. Algunos países ofrecen contribuciones directas a fondos estatales; otros permiten inversiones inmobiliarias, depósitos bancarios, títulos públicos o aportes a proyectos considerados estratégicos. El CBI Index identifica, por ejemplo, diferentes rutas de inversión en Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Jordania, Santa Lucía, Turquía y otros países.

Argentina seguirá una modalidad diferente a varios de esos casos: su programa contempla una contribución no reembolsable al Tesoro o la compra de un título público específico.

Argentina entra a un mercado dominado por países pequeños

Los programas de ciudadanía por inversión estuvieron históricamente concentrados en pequeños Estados insulares del Caribe y en algunas economías de otras regiones. Entre ellos aparecen Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, cuyos programas se desarrollaron como herramientas para captar recursos externos.

También existen modelos en países como Turquía, Egipto y Jordania, mientras que en los últimos años se incorporaron nuevos casos en África y el Pacífico, como Sierra Leona, Santo Tomé y Príncipe y Nauru.

En ese contexto, Argentina representa una incorporación diferente por su escala económica y demográfica. Reuters señaló que se trata del primer programa de ciudadanía por inversión anunciado en Sudamérica.