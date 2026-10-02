Caputo busca seducir millonarios con el pasaporte por inversión.

Durante la presentación realizada en la embajada argentina en Francia en el marco de la Argentina Week, el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsó el Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa mediante la cual ciudadanos extranjeros podrán acceder a la nacionalidad argentina a cambio de un aporte económico al Tesoro Nacional o la suscripción de títulos públicos.

{{{htmlAmp}}}

Desde París, el titular del Palacio de Hacienda destacó que la medida busca "captar aún más la atención del mundo" y posicionar al país como un destino atractivo para capitales e inversiones internacionales. El esquema estará operativo para recibir solicitudes a partir del cuarto trimestre de 2026 y prevé estrictos mecanismos de evaluación patrimonial y de seguridad.

"Lo que está haciendo el Gobierno es convertir la ciudadanía argentina en una mercancía para grandes patrimonios internacionales, porque bajo el nombre de ‘ciudadanía por inversión’ habilita su acceso mediante un aporte directo al Tesoro o la compra de deuda pública, sin exigir que ese dinero se traduzca en una inversión productiva, generación de empleo o desarrollo de capacidades en el país", analizó el abogado Pablo Serdán en diálogo con El Destape.

Dentro de este esquema, una institución básica de pertenencia política y nacional queda "subordinada a una necesidad financiera inmediata. Y como siempre que está Caputo detrás, puede significar nueva deuda", vaticinó Serdán.

Además, precisó que alrededor de esta política ya se organizó un negocio privado internacional, con empresas especializadas en comercializar residencias y ciudadanías que ofrecen el paquete argentino en el mercado global. El letrado señaló que estas firmas promocionan a la Argentina en función del valor de su pasaporte, su pertenencia al G20 y sus recursos naturales.

Según explicó, esa lógica se vincula con proyectos como Wamani y con la búsqueda de posicionar al país como un destino para grandes fortunas interesadas en tierra, seguridad y acceso a recursos ante eventuales escenarios de crisis global. En ese entramado, mencionó al empresario y diplomático argentino, Alec Oxenford y Martín Varsavsky, además de vínculos con figuras como Peter Thiel.

"La preocupación crece cuando esta política se combina con el avance sobre la Ley de Tierras, porque en un país con enormes reservas de agua, energía y territorio, facilitar la ciudadanía a grandes patrimonios extranjeros también amplía su capacidad de acceder a bienes que durante años tuvieron protecciones específicas", alertó Serdán. De acuerdo con su perspectiva, la discusión "excede cualquier cálculo de corto plazo y toca de lleno la soberanía", porque la ciudadanía argentina queda reducida a un precio.

Pasaporte de oro: cuánto hay que pagar

La medida se respalda en el marco normativo establecido por el Poder Ejecutivo mediante los decretos 366/2025 y 524/2025, los cuales modificaron la Ley de Ciudadanía N° 346 para habilitar la naturalización de extranjeros que acrediten una "inversión relevante" en el país.

Para gestionar el proceso, la normativa creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía, la cual emitirá recomendaciones a la Dirección Nacional de Migraciones previa consulta con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad Nacional y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El programa fija dos modalidades de acceso para el solicitante principal: una contribución no reembolsable de US$ 350.000 destinada al Tesoro Nacional o la suscripción de un bono soberano a siete años a tasa cero por un monto de US$ 800.000.

Asimismo, contempla la incorporación del grupo familiar con montos diferenciales: los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años deberán aportar US$ 100.000 adicionales, mientras que para los hijos menores de 18 años la suma se fija en US$ 25.000, lo que representa un desembolso total de US$ 500.000 para una familia tipo de cuatro integrantes bajo la modalidad de donación.

El atractivo estratégico y el valor de estatus para inversores globales

Más allá de los aspectos técnicos del anuncio, análisis internacionales como el que publicó la revista Forbes señalan que la iniciativa argentina está siendo considerada un punto de inflexión para ciudadanos de alto patrimonio, particularmente estadounidenses que buscan un "plan B" frente a escenarios de incertidumbre política y económica.

Nuri Katz, presidente de la firma de asesoría en migración Apex Capital Partners, destacó al mismo medio que el pasaporte argentino combina una función de resguardo patrimonial con un elevado atractivo simbólico. "Creo que todos los estadounidenses adinerados lo considerarán. Es tan singular que se verá tanto como una póliza de seguro como un símbolo de estatus, al igual que la tarjeta Amex Black", consideró.

Entre los factores de atracción señalados por los expertos se destacan la fortaleza del pasaporte argentino —que permite el ingreso sin visa a más de 140 países—, la conveniencia de compartir huso horario con América del Norte y las ventajas derivadas del Acuerdo de Residencia del Mercosur. Este acuerdo regional otorga a los ciudadanos argentinos el derecho a residir, trabajar y estudiar libremente en nueve países de Sudamérica.